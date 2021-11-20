Саакашвили после 50-дневного голодания начал употреблять пищу, врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили после 50-дневного голодания употребляет пищу по прописанной схеме, состояние его здоровья тяжелое, но стабильное.

Об этом сообщила врач Нино Шарашенидзе, передает "Эхо Кавказа".

Она добавила, что консилиум врачей разработал соответствующую тактику лечения, к процессу были подключены врачи Республиканской больницы и гастроэнтеролог.

"Как известно, возврат к питанию намного сложнее и требует очень тщательного мониторинга. Именно поэтому детально расписан режим питания, который будет тщательно соблюден", - сказала Нино Шарашенидзе.

По словам врача, Саакашвили жалуется на головную боль. "У него есть определенные жалобы, что абсолютно адекватно", – отметила она.

Личный врач политика Николоз Кипшидзе сообщил, что сейчас состояние Саакашвили оценивается как стабильное, хотя и тяжелое.

"Михеил Саакашвили переведен в палату интенсивной терапии. Сразу было проведено несколько тестов, его состояние тяжелое. Я знаю многих служащих этого госпиталя, это достаточно хорошие и опытные врачи, кроме того, здесь находятся и группы (врачей) из Республиканской больницы", - рассказал журналистам Кипшидзе.

По словам врача, отказ от голодания Михеил Саакашвили объяснил нежеланием рисковать жизнью людей, которые в его поддержку прибегли к такой же форме протеста. По предложению Минюста Грузии временно перевестись в Горийский госпиталь Саакашвили согласился вчера только после трехчасовой консультации со своим адвокатом Никой Гварамией.

50-дневную голодовку Михеил Саакашвили решил прервать вчера, после согласия властей перевести его в Горийский военный госпиталь Миноборони.

После этого грузинские оппозиционеры также решили прекратить голодание.От этой формы протеста отказались лидер партии "Дроа" Елене Хоштария, которая голодала 17 дней и проходит реабилитацию, и другие оппозиционные депутаты.

Саакашвили Михеил Николозович был задержан 1 октября после его приезда в Грузию. Саакашвили вернулся на родину после восьмилетнего отсутствия накануне местных выборов, на которых его партия соревновалась с партией власти.

МВД Грузии возбудило против него уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку из-за несогласия с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

С 6 ноября Саакашвили отказался от приема лекарств, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября засвидетельствовал критическое состояние его здоровья, после чего его отвезли в тюремную больницу.

На прошлой неделе Денисова получила от Саакашвили письмо, в котором он жаловался на ухудшение здоровья, неудовлетворительные условия содержания и просил о встрече. 15 ноября омбудсман прибыла в Грузию, чтобы встретиться с ним, однако в посещении заключенного Денисовой отказали.

18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего его перевели в реанимацию. 19 ноября группа врачей, созданная омбудсманом Грузии, выявила у Саакашвили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти. Как отмечают эксперты, у третьего президента "развилось одно из самых тяжелых осложнений", вызванных длительной голодовкой, - а именно судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.

Врачи призвали к немедленному переводу Саакашвили в многопрофильную высокотехнологичную клинику.