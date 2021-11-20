В Финляндии задумались над строительством забора на границе с РоSSией
В стране опасаются наплыва мигрантов.
В Финляндии обсуждается вопрос о строительстве забора на восточной границе – с РоSSийской Федерацией. Протяженность финско-роSSийской границы составляет более тысячи километров.
Как пишет местное издание Yle, вопрос необходимости этого мероприятия был поднят, когда министр внутренних дел и депутат от оппозиционной Коалиционной партии Кай Мюккянен выступил за сооружение заграждений на восточной границе, чтобы предотвратить проникновение мигрантов в страну в обход КПП.
Политик напомнил, что аналогичные заборы уже начали строить в Польше, Литве и Эстонии в связи со скоплением мигрантов на границе этих стран со стороны Белоруссии.
Пока это предложение не поддержали.
Ранее пограничная служба Финляндии сообщила о прибытии в страну 30 беженцев с границ Польши и Беларуси. Пограничники уточнили, что нелегалы с Ближнего Востока пытаются попасть в Центральную Европу через Финляндию.
Финляндия еще в 2018 году усилила границу с Россией дополнительными сотрудниками. Решение было принято в связи с ростом количества туристов из РоSSии, а также с международной обстановкой.
Ранее сообщалось, что заграждения из колючей проволоки на границе с Россией начала устанавливать Естония. По словам премьер-министра Каи Каллас, сейчас серьезной угрозы границе Эстонии нет, но "опыт соседей заставляет быть бдительными". Каллас убеждена, что строительство приграничных барьеров посылает сигнал РоSSии о том, что Эстония охраняет границы своей страны, Европейского Союза и НАТО.