Спикеру Сената Польши направили посылку с угрозами и взрывчаткой

Посылка поступила в парламент на имя Томаша Гродзкого.

Спикер верхней палаты парламента Польши Томаш Гродзкий сообщил о посылке, содержащей письмо с угрозами и взрывчатку. Посылка поступила на его имя в Сенат.

Об этом Гродзкий сообщил в Twitter .

"На мое имя в Сенат пришла посылка – письмо с угрозой смерти и взрывчатка. Посылку получили соответствующие службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать преступника", – написал Гродзкий.

В пресс-службе Сената сообщили, что посылка проходила обычную систему проверки после поступления в парламент. Выяснилось, что она содержит "угрозы в адрес спикера Сената Польши и неопределенную субстанцию".

Посылка была передана Государственной службе охраны, которая подтвердила, что в посылке была взрывчатка. Расследованием происшествия занимается полиция.

63-летний Томаш Павел Гродзкий – польский политик, врач и хирург, профессор медицинских наук. Маршал (глава) Сената Польши с 12 ноября 2019 года.

Напомним, с начала ноября белорусский режим начал целенаправленно организовывать перевозку мигрантов, избрав жертвой сначала Литву, а затем Латвию и Польшу . Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли до 5 тысяч мигрантов. В Польшу их не пускают.