Спикеру Сената Польши направили посылку с угрозами и взрывчаткой

Посылка поступила в парламент на имя Томаша Гродзкого.

Спикеру Сената Польши направили посылку с угрозами и взрывчаткой
Спикер Сената Польши Томаш Гродзкий
Фото: radiozet.pl

Спикер верхней палаты парламента Польши Томаш Гродзкий сообщил о посылке, содержащей письмо с угрозами и взрывчатку. Посылка поступила на его имя в Сенат.

Об этом Гродзкий сообщил в Twitter.

"На мое имя в Сенат пришла посылка – письмо с угрозой смерти и взрывчатка. Посылку получили соответствующие службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать преступника", – написал Гродзкий.

В пресс-службе Сената сообщили, что посылка проходила обычную систему проверки после поступления в парламент. Выяснилось, что она содержит "угрозы в адрес спикера Сената Польши и неопределенную субстанцию".

Посылка была передана Государственной службе охраны, которая подтвердила, что в посылке была взрывчатка. Расследованием происшествия занимается полиция.

63-летний Томаш Павел Гродзкий – польский политик, врач и хирург, профессор медицинских наук. Маршал (глава) Сената Польши с 12 ноября 2019 года.

Напомним, с начала ноября белорусский режим начал целенаправленно организовывать перевозку мигрантов, избрав жертвой сначала Литву, а затем Латвию и Польшу. Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли до 5 тысяч мигрантов. В Польшу их не пускают.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нападением на польскую границу руководит Путин. Моравецкий предположил, что миграционный кризис на границе с Белоруссией может быть хитрым маневром, которым РоSSия маскирует подготовку к новой агрессии против Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия и Беларусь устроили обучение десантников с высадкой около ПольшиРоSSия и Беларусь устроили обучение десантников с высадкой около Польши
Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши обсудили в Совбезе ООНМиграционный кризис на границе Беларуси и Польши обсудили в Совбезе ООН
Мигранты прорвались через границу ПольшиМигранты прорвались через границу Польши
СБУ в Луганской области задержала торговца взрывчаткой и обнаружила схрон с оружиемСБУ в Луганской области задержала торговца взрывчаткой и обнаружила схрон с оружием
Зеленский обсудил с президентом Польши наплыв нелегалов из Беларуси и "Северный поток-2"Зеленский обсудил с президентом Польши наплыв нелегалов из Беларуси и "Северный поток-2"
Резиденцию премьер-министра Ирака атаковали с помощью трех беспилотников со взрывчаткой
В МИД Польши заявили о "дискриминации" поляков в Украине, Николенко категорически отверг обвиненияВ МИД Польши заявили о "дискриминации" поляков в Украине, Николенко категорически отверг обвинения
Нелегальные мигранты в Польшу могут попадать из Беларуси через Украину, - министр обороны ПольшиНелегальные мигранты в Польшу могут попадать из Беларуси через Украину, - министр обороны Польши
Самолеты РФ осуществили провокацию над нефтяной вышкой Польши в Балтийском мореСамолеты РФ осуществили провокацию над нефтяной вышкой Польши в Балтийском море
СБУ обнаружила в Донецкой области и Херсоне вражеские схроны с патронами и взрывчаткойСБУ обнаружила в Донецкой области и Херсоне вражеские схроны с патронами и взрывчаткой
Последние новости
Подгружаем последние новости