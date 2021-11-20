Спикеру Сената Польши направили посылку с угрозами и взрывчаткой
Посылка поступила в парламент на имя Томаша Гродзкого.
Спикер верхней палаты парламента Польши Томаш Гродзкий сообщил о посылке, содержащей письмо с угрозами и взрывчатку. Посылка поступила на его имя в Сенат.
Об этом Гродзкий сообщил в Twitter.
"На мое имя в Сенат пришла посылка – письмо с угрозой смерти и взрывчатка. Посылку получили соответствующие службы. Надеюсь, они смогут быстро поймать преступника", – написал Гродзкий.
В пресс-службе Сената сообщили, что посылка проходила обычную систему проверки после поступления в парламент. Выяснилось, что она содержит "угрозы в адрес спикера Сената Польши и неопределенную субстанцию".
Посылка была передана Государственной службе охраны, которая подтвердила, что в посылке была взрывчатка. Расследованием происшествия занимается полиция.
63-летний Томаш Павел Гродзкий – польский политик, врач и хирург, профессор медицинских наук. Маршал (глава) Сената Польши с 12 ноября 2019 года.
Напомним, с начала ноября белорусский режим начал целенаправленно организовывать перевозку мигрантов, избрав жертвой сначала Литву, а затем Латвию и Польшу. Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли до 5 тысяч мигрантов. В Польшу их не пускают.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что нападением на польскую границу руководит Путин. Моравецкий предположил, что миграционный кризис на границе с Белоруссией может быть хитрым маневром, которым РоSSия маскирует подготовку к новой агрессии против Украины.