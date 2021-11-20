Кулеба ответил президенту Болгарии на заявление о "роSSийском Крыме"

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы РоSSия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Болгарии Румена Радева о "русском Крыме".

Глава украинского МИД объяснил болгарскому лидеру, что такое "настоящая драма".

"Я расскажу Румену Радеву, что такое драма: это если бы РоSSия напала на Болгарию, отхватила кусок территории и убила тысячи людей", – написал Кулеба в Титтере.

Он подчеркнул, что президент Болгарии "своими опрометчивыми изречениями" нанес удар дружеским украинско-болгарским отношениям, подставил Болгарию под критику ЕС и подыграл роSSийской пропаганде.

Напомним, ранее на этой неделе Радев на телевизионных дебатах перед вторым туром президентских выборов заявил, что Крым сейчас принадлежит РоSSии, а санкции против Москвы – не эффективны.

После подобных заявлений Радева в МИД Украины вызвали посла Болгарии в Украине Костадина Коджабашева.

Впоследствии президент Болгарии объяснил свои слова о Крыме, заявив, что в них "нет ни единой драмы". При этом Радев еще раз заявил, что "анексия Крыма – это нарушение международного права", но "сейчас Крым принадлежит РоSSии".

21 ноября в Болгарии состоится второй тур выборов президента. Румен Радев, поддерживаемый оппозиционной партией "Продолжаем изменения" и еще несколькими политическими силами, является фаворитом президентской гонки. В первом туре его поддержали 49,42% избирателей. Анастас Герджиков, выдвинутый провластной партией ГЕРБ бывшего премьер-министра Бойко Борисова, получил поддержку менее 23% участников голосования.