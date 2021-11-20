Порошенко выступил на Международной конференции безопасности в Галифаксе

Пятый Президент призвал предоставить Украине План действий по членству в НАТО в июне 2022 года.

Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко призвал предоставить Украине План действий по членству в НАТО на следующем саммите Североатлантического альянса в июне 2022 года.

Об этом он заявил во время выступления на Международной конференции безопасности в Галифаксе (Канада).

«Что нужно Украине от свободного мира? От США , Канады, наших партнеров? Прежде всего, нам нужно иметь отчетливое видение перспективы членства в НАТО. В июне следующего года на следующем саммите НАТО следует принять ПДЧ. Это – и пряник, и кнут. Это очень большая возможность укрепить и европейскую, и мировую безопасность», – отмечает Петр Порошенко.

Он добавил: если мы получим его, мы подтвердим нашу перспективу. «Когда я участвовал в саммитах НАТО, я каждый раз всех лидеров стран-членов спрашивал – все ли поддерживают наше членство в НАТО, и есть ли кто-нибудь против этого. Никто не говорил, что против этого, не было таких рук», – вспоминает Порошенко.

Лидер «Евросолидарности» отметил, что «мы – часть свободного мира. Украинцам принадлежит это право, разве мы будем просить разрешения у Путина, чтобы стать частью свободного мира?».