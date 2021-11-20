Данилов и Машовец будут говорить в Канаде о войне в Украине

Запланированы встречи с высшим руководством Канады.

Данилов и Машовец будут говорить в Канаде о войне в Украине
Фото: Офіс президента

Украинская делегация, участвующая в Галифакском международном форуме безопасности в Канаде, проинформирует мировое сообщество о ситуации в сфере безопасности в Украине и вокруг нашего государства.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

В состав делегации, возглавляемой секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, вошли: заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец, глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

В рамках визита в Канаду, начиная с 19 ноября, украинская делегация проводит ряд встреч с представителями политического и военно-политического руководства, политических элит и бизнес-структур страны.

Ситуацию безопасности в Украине и мире представители нашего государства также обсудят с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки и руководителями государственных органов стран-участниц форума.

"Помимо ситуации безопасности вблизи украинских границ, во время встреч обсуждается развитие сотрудничества Украины с другими государствами в сфере безопасности и обороны, а также вопросы украинско-канадского сотрудничества по развитию космической отрасли", - говорится в сообщении.

Также запланированы встречи с высшим руководством Канады: министром национальной обороны Анитой Ананд и президентом Канадского космического агентства Лисой Кэмпбелл, поскольку космической отрасли уделяется особое внимание.

19 ноября прошла презентация и торжественная церемония начала строительства космической пусковой площадки. В ней приняли участие глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер, президент Канадского космического агентства Лиса Кэмпбелл, министр экономического развития провинции Новая Скошия Коркум-Грик и другие.

Проект предусматривает создание на Атлантическом побережье, в провинции Новая Скошия, коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских государственных предприятий "КБ "Южное" и ПО "Южный машиностроительный завод". Проект будет реализовываться канадской компанией Maritime Launch Services Ltd (MLS).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Блок рекламы


Похожие новости
В Канаде произошел взрыв на военной базе, пострадали 10 человекВ Канаде произошел взрыв на военной базе, пострадали 10 человек
Стоимость проезда в Киеве до конца отопительного сезона повышать не будут, - КличкоСтоимость проезда в Киеве до конца отопительного сезона повышать не будут, - Кличко
В Украине сделано более 21 миллиона прививок от коронавирусаВ Украине сделано более 21 миллиона прививок от коронавируса
Порошенко призвал к усилению присутствия международных союзников в УкраинеПорошенко призвал к усилению присутствия международных союзников в Украине
Безгин: "Пусть у депутатов без сертификатов будут проблемы с доступом в Раду"Безгин: "Пусть у депутатов без сертификатов будут проблемы с доступом в Раду"
Корниенко: "У партии дальше будут серьезные вызовы. Но и будут полезные изменения"Корниенко: "У партии дальше будут серьезные вызовы. Но и будут полезные изменения"
Британия должна быть готова к войне с РоSSией, - министр обороны КартерБритания должна быть готова к войне с РоSSией, - министр обороны Картер
Украина готовится к разным сценариям на польско-белорусской границе, – ДаниловУкраина готовится к разным сценариям на польско-белорусской границе, – Данилов
МВФ объявил дату заседания по УкраинеМВФ объявил дату заседания по Украине
Шмыгаль уверяет, что Украине хватит угля на отопительный сезонШмыгаль уверяет, что Украине хватит угля на отопительный сезон
Последние новости
Подгружаем последние новости