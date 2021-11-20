Данилов и Машовец будут говорить в Канаде о войне в Украине

Украинская делегация, участвующая в Галифакском международном форуме безопасности в Канаде, проинформирует мировое сообщество о ситуации в сфере безопасности в Украине и вокруг нашего государства.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

В состав делегации, возглавляемой секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, вошли: заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец, глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.

В рамках визита в Канаду, начиная с 19 ноября, украинская делегация проводит ряд встреч с представителями политического и военно-политического руководства, политических элит и бизнес-структур страны.

Ситуацию безопасности в Украине и мире представители нашего государства также обсудят с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки и руководителями государственных органов стран-участниц форума.

"Помимо ситуации безопасности вблизи украинских границ, во время встреч обсуждается развитие сотрудничества Украины с другими государствами в сфере безопасности и обороны, а также вопросы украинско-канадского сотрудничества по развитию космической отрасли", - говорится в сообщении.

Также запланированы встречи с высшим руководством Канады: министром национальной обороны Анитой Ананд и президентом Канадского космического агентства Лисой Кэмпбелл, поскольку космической отрасли уделяется особое внимание.

19 ноября прошла презентация и торжественная церемония начала строительства космической пусковой площадки. В ней приняли участие глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер, президент Канадского космического агентства Лиса Кэмпбелл, министр экономического развития провинции Новая Скошия Коркум-Грик и другие.