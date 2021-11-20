Данилов и Машовец будут говорить в Канаде о войне в Украине
Запланированы встречи с высшим руководством Канады.
Украинская делегация, участвующая в Галифакском международном форуме безопасности в Канаде, проинформирует мировое сообщество о ситуации в сфере безопасности в Украине и вокруг нашего государства.
Об этом сообщили в Офисе президента Украины.
В состав делегации, возглавляемой секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым, вошли: заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец, глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, заместитель министра обороны по вопросам европейской интеграции Анатолий Петренко.
В рамках визита в Канаду, начиная с 19 ноября, украинская делегация проводит ряд встреч с представителями политического и военно-политического руководства, политических элит и бизнес-структур страны.
Ситуацию безопасности в Украине и мире представители нашего государства также обсудят с делегацией Сената Соединенных Штатов Америки и руководителями государственных органов стран-участниц форума.
"Помимо ситуации безопасности вблизи украинских границ, во время встреч обсуждается развитие сотрудничества Украины с другими государствами в сфере безопасности и обороны, а также вопросы украинско-канадского сотрудничества по развитию космической отрасли", - говорится в сообщении.
Также запланированы встречи с высшим руководством Канады: министром национальной обороны Анитой Ананд и президентом Канадского космического агентства Лисой Кэмпбелл, поскольку космической отрасли уделяется особое внимание.
19 ноября прошла презентация и торжественная церемония начала строительства космической пусковой площадки. В ней приняли участие глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай, министр инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань, министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Шон Фрейзер, президент Канадского космического агентства Лиса Кэмпбелл, министр экономического развития провинции Новая Скошия Коркум-Грик и другие.
Проект предусматривает создание на Атлантическом побережье, в провинции Новая Скошия, коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских государственных предприятий "КБ "Южное" и ПО "Южный машиностроительный завод". Проект будет реализовываться канадской компанией Maritime Launch Services Ltd (MLS).