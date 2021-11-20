Украинские правозащитники были депортированы из Грузии

Павла Лысянского и Веру Ястребову сразу после прилета в Тбилиси задержали представители грузинских спецслужб.

Украинские правозащитники были депортированы из Грузии

19 ноября основателя и директора "Восточной правозащитной группы" Павла Лысянского и Веру Ястребову депортировали из Грузии.

Об этом Ястребова написала в соцсети Facebook.

Ястребова отметила, что она и Лисянский прилетели в Тбилиси, чтобы организовать одиночные пикеты под тюрьмой, где находился экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и возле особняка главы партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили, который "фактически смотрит от РФ за Грузией" .

По прилету их сразу задержали представители грузинских спецслужб. “У нас забрали документы, допросили, а потом 3,5 часа просто держали в неведении. Потом под конвоем нас посадили на самолет и отправили в Украину”, – добавила она.

Ястребова сообщила о том, что происходит, Уполномоченному ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой, которая сразу отреагировала: "Сразу началось движение, и мы хотя бы были уверены, что после поддержки Омбудсмана Украины нас не отправят в Ростов".

“Вообще, Грузинский режим сейчас – ЭТО ФИЛИАЛ ФСБ РФ. Когда я разговаривала с работниками авиакомпании SKY-UP, они мне сообщили, что в течение последнего месяца из каждого рейса компании из Киева в Тбилиси депортируют по 3-4 гражданина Украины», – говорится в сообщении.

Кроме того, в документах правозащитников причину депортации нам не сообщили. "А грузинские спецслужбы забрали у меня чемодан и не вернули", - написала Ястребова.

Напомним, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. Он таким образом прекратил голодовку, продолжавшуюся 50 дней.

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