Украина впервые примет участие в противоминных учениях НАТО Dynamic Move

Украина в 2022 году впервые примет участие в военно-морских противоминных учениях НАТО Dynamic Move. Они будут проводиться с 31 января по 8 февраля в бельгийском Остенде, где расположена противоминная школа Eguermin, в то же время являющаяся центром обмена опытом НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Украины.

"Цель учений будет отработка действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО, а также укрепление возможностей командного состава международной специальной группы для проведения комплекса операций по разминированию", - рассказал старший офицер командования подготовки командования ВМС ВС Украины капитан 2 ранга Артем Матвиенко.

Планируется, что в учениях примут участие представители стран-членов НАТО, а также Украины и Марокко, которые будут присоединяться к Dynamic Move-2022 в качестве наблюдателей.

Компьютерные учения Dynamic Move проводятся с 2013 года Морским командованием НАТО (MARCOM). Это одни из важнейших учений НАТО по противоминной войне, направленные на тренировку командного штаба.

В последний раз они проходили в начале осени 2021 года в Италии.