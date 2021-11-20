Резников: Украина договаривается с США о получении помощи для защиты от атак с воздуха и моря
Стороны обсудили дополнительные потребности и возможности их решения.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина сформировала заявку на получение конкретной помощи со стороны Соединенных Штатов в сфере безопасности и обороны.
Об этом он заявил по результатам основных встреч в рамках визита в США, передает "Укринформ".
"Да, мы обсуждали (вопрос дополнительной помощи Украине – ред.). Мы сначала проанализировали угрозы более подробно, а затем обсуждали наши дополнительные потребности и возможности их решения", - сказал Резников.
Министр отказался раскрыть детали заказа, однако заметил: "Нам нужно защитить воздух, нам нужно защитить море".
Напомним, на прошлой неделе Украина получила от Соединенных Штатов приблизительно 80 тонн боеприпасов. В прошлом месяце Украина получила от США три партии дополнительной помощи на 60 млн долларов: летальное вооружение, включая дополнительные противотанковые системы "Джавелин", боеприпасы и средства первой медицинской помощи.