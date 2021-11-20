Оккупанты блокируют большинство гуманитарных дорожных коридоров, – МВД

Работа всех КПВВ на линии разграничения начинается ежедневно с 08:00 и длится до 16:00.

Работа всех КПВВ на линии разграничения на Донбассе начинается ежедневно с 08:00 и длится до 16:00, но движение по большинству гуманитарных дорожных коридоров заблокировано со стороны временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщил сайт МВД .

В министерстве напоминают, что ежедневно открыт со стороны временно оккупированной территории Украины только контрольный пункт "Станица Луганская".

За эту неделю пассажиропоток увеличился в три раза, против прошлой недели, большинство которой оккупанты существенно ограничивали движение.

"С минувшей субботы через этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины прошли 7 700 человек, а на контролируемую территорию - 8 484 человека", - говорится в сообщении.

Напротив КПВВ "Новотроицкое" боевики разблокировали движение в понедельник и пятницу. Линию разграничения в этом контрольном пункте пересекли 288 человек и 61 транспортное средство в направлении временно оккупированной части Донбасса.

В то же время 282 человека и 61 транспортное средство проехали на подконтрольную украинским властям территорию.