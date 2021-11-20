В ВСУ отменили институт советников на общественных началах

На смену ему создаются общественные экспертные группы.

В ВСУ отменили институт советников на общественных началах
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Вооруженных Силах Украины отменили институт советников на общественных началах.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный во время встречи с военными экспертами и волонтерами.

На смену ему создаются общественные экспертные группы. "Они будут работать при каждом виде и роде войск (сил)", - отметил Валерий Залужный.

По его словам, это даст новый толчок сотрудничеству с экспертной средой и расширит механизмы общественного участия в развитии Вооруженных Сил Украины.

В состав общественных экспертных групп войдут специалисты из разных сфер деятельности, которые будут объединены по соответствующим направлениям. Так, первоначально предполагается создание групп по противодействию коррупции, развитию ВС Украины, взаимодействию с гражданским обществом, усилению коммуникационных способностей. В дальнейшем при необходимости направления могут быть расширены.

Отметим, экспертные группы – это совещательный орган в ВС Украины. Его основной задачей является предоставление консультаций, экспертных выводов, предложений, налаживание сотрудничества с органами государственной власти, местного самоуправления и общественностью, участие в планировании и проведении коммуникационных кампаний, разработка и усовершенствование нормативно-правовой базы в военной сфере.

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