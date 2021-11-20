Порошенко требует расследовать «вагнергейт» и восстановить уволенных разведчиков

Власть должна дать ответ обществу на вопрос, кто слил детали операции.

Порошенко требует расследовать «вагнергейт» и восстановить уволенных разведчиков
Фото: eurosolidarity.org

Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность», призывает немедленно провести объективное расследование «вагнергейта», наказать виновных в государственной измене и защитить украинских разведчиков.

«Расследование Bellingcat, а теперь и заявление экс-руководителя военной разведки Василия Бурбы проливают свет на срыв уникальной спецоперации украинских спецслужб по задержанию роSSийских террористов-вагнеровцев», – написал Порошенко в Facebook.

«Очевидно, речь идет о персональной ответственности Зеленского, лично перечеркнувшего тяжелую и крайне опасную работу специалистов-разведчиков. Степень такой ответственности должна установить только ВСК, уполномоченная расследовать срыв спецоперации. К тому же, в такой комиссии представители провластной фракции не должны иметь большинства из-за конфликта интересов», – отметил Порошенко.

По мнению экс-президента, власть должна дать ответ обществу на вопрос, кто слил детали операции.

«Должны быть немедленно отстранены и сняты со своих должностей все присутствующие на совещании в Офисе президента, где обсуждался финал спецоперации. Мы требуем от Зеленского прекратить преследование разведчиков, немедленно восстановить в ВСУ всех незаконно уволенных военнослужащих и предоставить им охрану», – написал экс-президент.

Также он требует от правоохранительных органов возбудить уголовные дела по факту государственной измены и превышению служебных полномочий.

Напомним, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба заявил, что указание о переносе финального этапа операции по задержанию "вагнеровцев" он получил от главы Офиса президента Андрея Ермака.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР начало расследовать источники утечки опубликованных Соколовой документов по "вагнергейту"ГБР начало расследовать источники утечки опубликованных Соколовой документов по "вагнергейту"
Порошенко встретился с руководством Всемирного Конгресса УкраинцевПорошенко встретился с руководством Всемирного Конгресса Украинцев
Рада решила расследовать смерть депутата ПоляковаРада решила расследовать смерть депутата Полякова
"Европейская Солидарность" требует создания новой ВСК по спецоперации по "вагнеровцам""Европейская Солидарность" требует создания новой ВСК по спецоперации по "вагнеровцам"
Дело против Демчишина является черновиком "угольного дела" против Порошенко, - адвокатыДело против Демчишина является черновиком "угольного дела" против Порошенко, - адвокаты
Порошенко призвал к усилению присутствия международных союзников в УкраинеПорошенко призвал к усилению присутствия международных союзников в Украине
Тимошенко требует увеличить финансирование медицины вдвоеТимошенко требует увеличить финансирование медицины вдвое
"Батькивщина" требует вернуть Саакашвили в Украину"Батькивщина" требует вернуть Саакашвили в Украину
Генпрокуратура фюрера РФ требует ликвидировать организацию, исследующую репрессии в СССР и в современной РоSSииГенпрокуратура фюрера РФ требует ликвидировать организацию, исследующую репрессии в СССР и в современной РоSSии
Порошенко требует развернуть войска на границе с БеларусьюПорошенко требует развернуть войска на границе с Беларусью
Последние новости
Подгружаем последние новости