Порошенко требует расследовать «вагнергейт» и восстановить уволенных разведчиков

Пятый Президент, лидер партии «Европейская Солидарность», призывает немедленно провести объективное расследование «вагнергейта», наказать виновных в государственной измене и защитить украинских разведчиков.

«Расследование Bellingcat, а теперь и заявление экс-руководителя военной разведки Василия Бурбы проливают свет на срыв уникальной спецоперации украинских спецслужб по задержанию роSSийских террористов-вагнеровцев», – написал Порошенко в Facebook.

«Очевидно, речь идет о персональной ответственности Зеленского, лично перечеркнувшего тяжелую и крайне опасную работу специалистов-разведчиков. Степень такой ответственности должна установить только ВСК, уполномоченная расследовать срыв спецоперации. К тому же, в такой комиссии представители провластной фракции не должны иметь большинства из-за конфликта интересов», – отметил Порошенко.

По мнению экс-президента, власть должна дать ответ обществу на вопрос, кто слил детали операции.

«Должны быть немедленно отстранены и сняты со своих должностей все присутствующие на совещании в Офисе президента, где обсуждался финал спецоперации. Мы требуем от Зеленского прекратить преследование разведчиков, немедленно восстановить в ВСУ всех незаконно уволенных военнослужащих и предоставить им охрану», – написал экс-президент.

Также он требует от правоохранительных органов возбудить уголовные дела по факту государственной измены и превышению служебных полномочий.

Напомним, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба заявил, что указание о переносе финального этапа операции по задержанию "вагнеровцев" он получил от главы Офиса президента Андрея Ермака.