РоSSийские наемники заблокировали работу патруля ОБСЕ возле Старомихайловки и угрожали сбить беспилотник

Спецмиссия покинула этот район.

РоSSийские наемники заблокировали работу патруля ОБСЕ возле Старомихайловки и угрожали сбить беспилотник
Фото: Facebook/Павло Тука

РоSSийские наемники заблокировали работу патруля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи населенного пункта Старомихайловка в Донецкой области.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

“Два явно вооруженных члена вооруженных формирований отказали патрулю СММ в доступе к населенному пункту, сославшись на необходимость получения разрешения от их командиров. Задачей патруля было уточнить сообщение о повреждении гражданских объектов в этом населенном пункте. В 10.25 наблюдателям сказали обратиться к старшим членам вооруженных формирований для содействия в получении доступа к населенному пункту”, – отмечается в отчете.

Спустя 50 минут наблюдатели решили запустить беспилотник над населенным пунктом для уточнения информации о повреждениях. Они сообщили об этом наемникам.

“После телефонных консультаций с начальством, члены вооруженных формирований угрожали сбить БПЛА СММ, если он будет запущен. Миссия не запустила беспилотник и покинула этот район”, – говорится в сообщении.

Напомним, 2 сентября РоSSия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на роSSийских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенных на участке границы с оккупированными территориями Украины.

Соединенные Штаты призывают роSSийские власти разрешить специальной мониторинговой миссии ОБСЕ выполнять свой мандат и мониторинг на всей территории Украины, включая оккупированные территории.

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