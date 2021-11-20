Оккупанты 17 раз нарушили "тишину"

В субботу нарушений еще не зафиксировали.

Оккупанты 17 раз нарушили "тишину"
Фото: pravda.com.ua

За пятницу, 19 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы 17 нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Оккупанты 6 раз применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь трижды, применяя артиллерию калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.

В сторону населенного пункта Лопаскино противник совершил обстрел из минометов калибра 82 мм.

В районе Причепиловки вражеские войска открывали огонь из стрелкового оружия.

Возле Новомихайловки роSSийские наемники обстреливали наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вблизи Катериновки враг вел обстрел трижды, используя гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Около населенных пунктов Пески и Шумы противник задействовал станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Авдеевки оккупанты вели огонь из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Попасной враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Новотошковском районе наемники дважды обстреливали наши позиции, применяя минометы калибра 120 мм и гранатометы различных систем.

В сторону Золотого-4 противник применял автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Вооруженные формирования РоSSийской федерации произвели обстрел из артиллерии калибра 152 мм в окрестностях населенного пункта Нижнее. Потерь среди гражданского населения нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на утро субботы, 20 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 19 ноября в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб 33-летний военнослужащий Сил спецопераций Уберт Мрачковский.

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