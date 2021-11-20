Я получил указание о переносе финального этапа операции по "вагнеровцам", - Бурба

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба заявил, что указание о переносе финального этапа операции по задержанию "вагнеровцев" он получил от главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом Бурба заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"Нам сообщили, что с нами будет разговаривать глава Офиса (президента – ред.). Мы провели разговор, нас было трое: я, первый заместитель (главы СБУ – ред.) Руслан Баранецкий и глава Офиса. Состоялся плановый доклад об изменениях обстановки и о следующем этапе (операции по задержанию "вагнеровцев" - ред.)... В связи с тем, что он был делегирован президентом, я получил указание о переносе финального этапа. Я получил ответ, что это указание президента. Человек, который был делегирован и при этом присутствовал, сообщил, что это команда президента", – сказал Бурба.

Экс-глава ГУР уточнил, что письменного указания он не получал.

Он также отметил, что после провала операции президент Владимир Зеленский одобрил подачу рапорта обо всех причастных из ГУР, СБУ и других органов, а также о "находившихся в кабинете".

По словам Бурбы, вечером 4 августа он был готов докладывать. Утром на следующий день он попросился к президенту, но узнал, что вскоре выйдет указ о его увольнении. В тот же день, 5 августа 2020 года, он был уволен.

На вопрос ведущего о случившемся с его сотрудниками, знавшими об операции, экс-глава ГУР заявил: "Их всех уволили с должностей и из рядов ВСУ, забрали документы прикрытия".

Как известно, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 наемника частной военной компании Вагнера. Украина просила Беларусь выдать 28 задержанных в связи с их причастностью к "ДНР" и "ЛНР", но Лукашенко решил отпустить "вагнеровцев" в РоSSию.

14 августа стало известно, что Беларусь отдает РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Об операции якобы было известно украинским властям, а в результате утечки информации о них узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это спланированной дезинформацией.

15 сентября на заседании Верховной Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" возбуждены три уголовных производства.

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что не причастен к так называемой спецоперации вагнеровцев. Он также сказал, что обсуждал вопрос "вагнеровцев" с Александром Лукашенко по телефону, когда наемники на автобусах въехали на территорию Беларуси.