Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь в Гори – адвокат

Саакашвили доставят в военный госпиталь в городе Гори сегодня вечером.

Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь в Гори – адвокат
Фото: interpressnews.ge

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь в Гори. Он прекратит голодовку сразу после перевода в лечебное учреждение.

Об этом заявил адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия, передает "Рустави 2".

По словам защитника, сегодня вечером Михеила Саакашвили доставят в Горийский военный госпиталь. В целях безопасности точное время перевозки не называется.

"Решение Саакашвили следующее: он согласился перевести в больницу и прекратить голодовку в больничном помещении. … Михеил Саакашвили будет переведен в Горийскую больницу сегодня, а с завтрашнего дня важно определить его точную медицинскую повестку дня с точным и заранее прописанным протоколом", - сказал адвокат.

Ранее Саакашвили соглашался прекратить голодовку только после перевода в гражданскую больницу.

Напомним, что Михаил Саакашвили, который с мая 2015 года является гражданином Украины, осенью 2021 решил вернуться на родину после многолетнего отсутствия. 1 октября, сразу после приезда в Грузию, Саакашавили задержали.

После ареста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку из-за несогласия с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

Его поместили в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных производств еще по двум делам, которые продолжаются с 2014 года.

С 6 ноября Саакашвили отказался от приема лекарства, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья, после чего его отвезли в тюремную больницу.

Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
Саакашвили потерял сознание в тюрьме во время встречи с адвокатами (обновлено)Саакашвили потерял сознание в тюрьме во время встречи с адвокатами (обновлено)
Суд назначил Тупицкому залог 45 тысяч гривень, - адвокатСуд назначил Тупицкому залог 45 тысяч гривень, - адвокат
Дело против Демчишина является черновиком "угольного дела" против Порошенко, - адвокатыДело против Демчишина является черновиком "угольного дела" против Порошенко, - адвокаты
Омбудсмену Денисовой отказали в посещении СаакашвилиОмбудсмену Денисовой отказали в посещении Саакашвили
Винницкую область переводят в "красную" зонуВинницкую область переводят в "красную" зону
Омбудсмен Денисова прибыла в Грузию посетить СаакашвилиОмбудсмен Денисова прибыла в Грузию посетить Саакашвили
В Грузии 9 парламентариев объявили голодовку в поддержку СаакашвилиВ Грузии 9 парламентариев объявили голодовку в поддержку Саакашвили
За сутки оккупанты 8 раз нарушили тишину, ранен украинский военныйЗа сутки оккупанты 8 раз нарушили тишину, ранен украинский военный
Последние новости
Подгружаем последние новости