Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь в Гори – адвокат

Саакашвили доставят в военный госпиталь в городе Гори сегодня вечером.

Экс-президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили согласился на перевод в военный госпиталь в Гори. Он прекратит голодовку сразу после перевода в лечебное учреждение.

Об этом заявил адвокат экс-президента Грузии Ника Гварамия, передает "Рустави 2".

По словам защитника, сегодня вечером Михеила Саакашвили доставят в Горийский военный госпиталь. В целях безопасности точное время перевозки не называется.

"Решение Саакашвили следующее: он согласился перевести в больницу и прекратить голодовку в больничном помещении. … Михеил Саакашвили будет переведен в Горийскую больницу сегодня, а с завтрашнего дня важно определить его точную медицинскую повестку дня с точным и заранее прописанным протоколом", - сказал адвокат.

Ранее Саакашвили соглашался прекратить голодовку только после перевода в гражданскую больницу.

Напомним, что Михаил Саакашвили, который с мая 2015 года является гражданином Украины, осенью 2021 решил вернуться на родину после многолетнего отсутствия. 1 октября, сразу после приезда в Грузию, Саакашавили задержали.

После ареста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку из-за несогласия с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

Его поместили в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных производств еще по двум делам, которые продолжаются с 2014 года.

С 6 ноября Саакашвили отказался от приема лекарства, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья, после чего его отвезли в тюремную больницу.

Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили.