Обществу нужны честные ответы по поводу операции в отношении «ванеровцев», – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко назвал шокирующими обнародованные факты срыва операции «вагнергейт» и заявил, что общество должно получить ответы, - говорится на странице Кличко в фейсбуке.

По словам Кличко, вопрос срыва операции по задержанию бойцов ЧВК Вагнера является вопросом национальной безопасности, на который общество должно получить ответы.

«Действительно шокирующая информация о «вагнергейте» в программе у Савика Шустера… И общество должно получить ответы на те утверждения и прозвучавшие в эфире вопросы. Честные ответы, как бы сложно это ни было. Потому что речь идет о государственной безопасности нашей страны. Страны, отражающей роSSийскую агрессию. Страны, отстаивающей свою независимость и территориальную целостность. Страны, за которую каждый день гибнут наши защитники», – написал Кличко.

Напомним, вчера бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба заявил, что в июле 2020 года получил от делегированного президентом Украины главы ОП Андрея Ермака указание о срыве операции по задержанию бойцов ЧВК Вагнера.