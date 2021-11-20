Наградное оружие Ильи Кивы отдали двум комбатам Национальной гвардии (обновлено)

Сданные нардепом пистолеты решили передать бойцам, защищающим Украину.

Наградное оружие Ильи Кивы отдали двум комбатам Национальной гвардии (обновлено)
Фото: facebook.com/kivailya
Фото: facebook.com/moden.ua

Наградное оружие, изъятое у народного депутата Ильи Кивы, вручили двум командирам национальной гвардии.

Об этом во время часа вопросов правительству в пятницу сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

По его словам, сегодня он подписал приказ о награждении Сидорина Сергея Владимировича – командира 2-го батальона оперативного назначения, защищающего государство с 2014 года. Он обезвредил танк врага и вывел подразделение из-под массовых обстрелов. Также наградят Назария Ясинского – командира 1-го батальона оперназначения, который участвует в АТО-ООС с 2014 года, успешно обнаруживал диверсионные группы и выводил бойцов из-под огня.

"Именно это оружие сегодня будет вручено этим героям, которые на самом деле имеют честь и имеют право быть отмечены Украинским Государством таким отличием", - заявил министр.

Вечером того же дня Монастырский лично передал оружие комбатам.

"В декабре 2018-го года во время выполнения задач в районе проведения ООС, разведывательным подразделением под командованием подполковника Ясинского была обнаружена диверсионная группа из 6 человек, которая двигалась к позициям одной из бригад ВСУ. Подполковник отдал приказ открыть огонь, почувствовав на себе мощь огня украинских воинов, враг отступил.

Подполковник Сидорин в ноябре 2019 года организовал эвакуацию шестерых раненых украинских бойцов в районе поселка Новолуганское на Донетчине, а во время операции в районе Светлодарской дуги ему удалось обустроить 9 новых огневых позиций, что позволило существенно выровнять линию столкновения в пользу украинских военных", - говорится в сообщении министра в фейсбуке.

"Оба комбата достойны быть отмечены наградным огнестрельным оружием, что я сегодня и делаю с большой честью. Еще раз отмечу, что это то самое оружие, которого был лишен Илья Кива за поступки, дискредитирующие награжденного", - добавил он.

Напомним, награду в виде оружия Илья Кива получил в 2015 и 2016 годах от тогдашнего министра внутренних дел Арсена Авакова. Тогда сообщалось, что Киве вручили "Форт-17" и АПС. В то же время сдал в МВД он Glock-19 и АПС.

Причиной лишения Кивы оружия стало его поведение. 15 октября 2021 года Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявил, что является лидером "антифашистского движения", стреляет из автомата в воздух на фоне фейерверка. Кива объяснил, что так он отмечает гибель Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский. После этого против Кивы возбуждено уголовное дело за стрельбу из автомата.

После того, как глава МВД издал приказ о лишении Кивы наградного оружия, нардеп заявил, что его лишили звания кандидата наук.

Кива рассказал, что власти не только лишили его наградного пистолета, но и "во время обыска заставили комиссию в Министерстве образования вынести решение о лишении меня звания кандидата наук на основании того, что хоть в моей диссертации нет плагиата, но, по решению комиссии, нет новизны". Нардеп считает, что это очередной формальный повод власти дискредитировать его.

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