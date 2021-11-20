Суд продлил меры пресечения Антоненко, Кузьменко и Дугарь до 19 января

Шевченковский районный суд города Киева в пятницу продлил на два месяца, до 19 января, меры пресечения Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщило агентство "Укринформ".

Антоненко и Кузьменко находятся под ночным домашним арестом (с 23:00 до 6:00), а на Дугарь возложены личные обязательства.

Следующее заседание по делу запланировано на 6 декабря на 11:00.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля руководителя "Украинской правды" Елены Притулы, в котором он ехал. Подозрения по делу были объявлены в декабре 2019 года трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому медику Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко. Задержания вызвали массовые длительные протесты.

Сначала Антоненко проходил по делу как организатор, увлеченный "ультранационалистическими идеями". По версии полиции, убийство белоруса Шеремета должно было привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям. Затем "ультранационалистические идеи" из подозрения исчезли, а Антоненко стал не организатором, а исполнителем. И он, и Дугарь с Кузьменко, по версии следствия, были привлечены "неустановленными лицами".

Досудебное следствие по подозреваемым было завершено 22 мая 2020 года. Антоненко больше года находился под стражей, сейчас он под ночным домашним арестом. Кузьменко – также под ночным домашним арестом, на Дугарь возложены личные обязательства. Ни один из обвиняемых своей вины в причастности к убийству Шеремета не признает. Суд присяжных находится на стадии исследования письменных доказательств по делу.