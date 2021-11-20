Московский суд арестовал неизменную руководительницу оккупационного министерства культуры Крыма

Новосельской инкриминируют взятку в 25 млн рублей.

Московский суд арестовал неизменную руководительницу оккупационного министерства культуры Крыма
Фото: Басманний суд Москви

Басманный суд Москвы в пятницу, 19 ноября, арестовал Арину Новосельскую, возглавлявшую оккупационное министерство культуры Крыма с 2014 года.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Новосельской инкриминируют взятку в размере 25 миллионов рублей (более 300 тыс. долларов) в 2018 году от владельца роSSийского ООО "Меандр". За такое вознаграждение он рассчитывал на покровительство при строительстве Крымского центра детского театрального искусства на месте бывшего театра кукол в Симферополе.

После задержания подозреваемую этапировали в Москву.

Напомним, что Новосельская до оккупации Крыма возглавляла симферопольский театр кукол, а прежде несколько лет была заместителем министра культуры Крыма и помощницей депутата Верховной Рады от Партии регионов Елены Нетецкой.

В 2018 году LB.ua писал, что у Новосельськой были романтические отношения с Олегом Белавенцевым, тогдашним представителем Владимира Путина в Крыму. Благодаря этой связи "министр культуры" Новосельская имела прямой выход на чиновников в Москве и могла решать свои вопросы в обход руководителя оккупационной администрации Аксенова.

Белавенцев заочно осужден в Украине на 13 лет лишения свободы.

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