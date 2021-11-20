РоSSия накапливает войска на границах Украины для наращивания паники и страха, – министр обороны

РФ также открыла против Украины дипломатический фронт, который может использоваться для обоснования своих военных провокаций.

РоSSия накапливает войска на границах Украины для наращивания паники и страха, – министр обороны
Війська біля Єльні
Фото: Politico

РоSSия накапливает войска на границах Украины, чтобы наращивать панику и усугублять страх среди украинского населения. Об этом заявил Министр обороны Алексей Резников после встречи с чиновниками в США.

"Тактика очень проста: проводятся военные учения в одном или другом месте, свозятся техника, вооружение, люди, учения завершаются, люди возвращаются в места постоянной дислокации, а вот техника и вооружение остаются в этих местах для будущего потенциального развертывания", - отметил министр.

Глава отечественного оборонного ведомства также подчеркнул, что РоSSия также открыла против Украины дипломатический фронт, который может использоваться для обоснования своих военных провокаций.

"Наращивание напряжения устами дипломатов РФ во всех странах, где они находятся. Тиражирование нарративов, что якобы Украина нарушает Минские договоренности, не выполняет решения «нормандского формата». Это закладка оснований для своей какой-то (агрессивной. – Ред.) реакции", – отметил Резников.

Напомним, в последнее время РоSSия снова начала концентрировать свои войска недалеко от границ Украины

Украинские власти в течение двух недель отрицали новое скопление роSSийских сил вблизи границ, о котором сообщали западные медиа. Первыми об этом написали в газете Washington Post, потом Politico обнародовало фото роSSийской техники около города Ельня, в 300 км от украинской границы, позже Bloomberg обнародовало предупреждение США о возможном новом вторжении РоSSии.

В Офисе президента между тем говорили, что информация о наращивании роSSийских войск не имеет подтверждения, а секретарь СНБО Алексей Данилов назвал дезинформацией сообщения западных медиа о роSSийских войсках на территории Украины.

В конце концов 11 ноября Зеленский признал, что недалеко от украинских границ стянуто около 100 тысяч роSSийских военных. На фоне напряжения Великобритания объявила, что готова перекинуть в Украину до 600 своих военных. О пристальном внимании к ситуации сообщили также в НАТО.

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