Резников: Победной войны РоSSии против Украины не может быть

Москва понесет серьезные потери в случае нападения.

Резников: Победной войны РоSSии против Украины не может быть
Фото: предоставлено пресс-службой

Министр обороны Украины Алексей Резников не верит в возможность большой победной войны РоSSии против Украины. Такое мнение он высказал в интервью «Голосу Америки».

«Давайте не забывать, что мы за восемь лет войны с Россией научились защищаться. Наши вооруженные силы на достаточно высоком уровне, особенно сухопутные войска. Я имел честь с генералом Залужным, Главнокомандующим Вооруженными Силами, четыре дня провести в ООС, общаясь с командирами и солдатами в окопах. Там настроение абсолютно боевое. Люди уверены в себе, они умеют защищать страну», – заявил глава отечественного оборонного ведомства.

Кроме того, Резников напомнил, что многие украинцы прошли через войну и в любой момент готовы встать в ружье.

«У нас более 400 тыс. человек прошли через фронт, ветеранов, которые сегодня будут готовы встать и защищать свою землю. Такого легкого прохода (РоSSии), как это было в 2014 году, уже не будет. Люди знают, что такое пролитая кровь, и как проливать кровь тоже знают, умеют это делать», – отметил министр.

В то же время Резников считает, что странам Запада следует продемонстрировать большую консолидацию для защиты территориальной целостности и независимости Украины.

«Мне хотелось бы видеть больше солидарности и решительности. Кто точно понимает все угрозы и риски – это страны Балтии и Польша, наши ближайшие друзья… Надеюсь, что эта волна обеспокоенности не ради обеспокоенности, а ради реакции, заработает в Европе», - отметил глава оборонного ведомства.

Министр отметил, что данные украинского, американского и европейского разведывательных сообществ совпадают. Все видят признаки эскалации военного конфликта с Россией на границе Украины. Вместе с тем, Резников уверен: Москва понесет серьезные человеческие и экономические потери в случае полномасштабной атаки против Украины.

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