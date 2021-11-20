Вступление Украины в НАТО – это политическое решение, и это решение рано или поздно будет принято, – Резников

Министр отметил, что задача Украины - проведение реформ и "домашнего задания", чтобы быть готовыми де-факто к вступлению.

Принятие решения о вступлении Украины в НАТО может быть только при консенсусе всех членов Альянса, и это будет политическим решением.

Об этом в ходе визита в США сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"На сегодняшний день принятие такого политического решения в повестке дня не стоит. Но это не значит, что мы должны забывать о предписаниях Конституции Украины, что наша цель - вступление в НАТО. И не только ради составляющей безопасности. НАТО - это не военный союз", это вопрос развития демократии, экономики, гуманитарных вопросов", – отметил глава оборонного ведомства.

Резников отметил, что задачей Украины является проведение реформ и "домашнего задания", чтобы быть готовыми де-факто к вступлению.

"А политическое решение, рано или поздно, будет принято", – убежден он.

Напомним, в октябре министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина может вступить в НАТО после проведения необходимых реформ.

На встрече с Зеленским президент США подтвердил поддержку вступления Украины в НАТО, но сроки не обсуждались. Зеленский сказал, что чувствует, как Байден лично поддерживает Украину по поводу членства в Альянсе, но каким будет путь – сейчас сложно сказать.

В Белом доме также напомнили, что вступление Украины в НАТО зависит не только от США , но и других членов Альянса.

Ранее Байден отмечал, что Украина может вступить в НАТО, когда преодолеет коррупцию.