Украина вместе с партнерами привлечет экспертов для оценки потребностей ВСУ, – Резников
По словам министра, Украина больше нуждается в защите воздушного и морского пространств.
Украина вместе с зарубежными партнерами привлечет экспертов для оценки потребностей Вооруженных Сил Украины.
Об этом на брифинге в рамках визита в Соединенные Штаты Америки сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"У нас есть договоренность, что мы вместе с партнерами привлекаем экспертов для профессиональной оценки наших нужд согласовывают с нашими военными, чтобы знать, в каких направлениях нужно усиление. Ключевая идея отношений – не брать то, что нам готовы дать, а получать то, что нам действительно нужно. Нужно защитить воздух и море", – отметил министр.
Резников на брифинге также отметил, что остановить агрессию РоSSии можно только четкой иллюстрацией того, что она для них будет слишком дорогой.
"Я участвовал в переговорах с представителями РФ, очень хорошо знаю, что россияне очень прагматические люди. Поэтому, я думаю, этот прагматизм может стать основанием, чтобы они понимали, что агрессия им будет невыгодна", – отметил он.
Напомним, на прошлой неделе Украина получила от Соединенных Штатов приблизительно 80 тонн боеприпасов. В прошлом месяце Украина получила от США три партии дополнительной помощи на 60 млн долларов: летальное вооружение, включая дополнительные противотанковые системы "Джавелин", боеприпасы и средства первой медицинской помощи.