Украина вместе с партнерами привлечет экспертов для оценки потребностей ВСУ, – Резников

По словам министра, Украина больше нуждается в защите воздушного и морского пространств.

Украина вместе с партнерами привлечет экспертов для оценки потребностей ВСУ, – Резников
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Украина вместе с зарубежными партнерами привлечет экспертов для оценки потребностей Вооруженных Сил Украины.

Об этом на брифинге в рамках визита в Соединенные Штаты Америки сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"У нас есть договоренность, что мы вместе с партнерами привлекаем экспертов для профессиональной оценки наших нужд согласовывают с нашими военными, чтобы знать, в каких направлениях нужно усиление. Ключевая идея отношений – не брать то, что нам готовы дать, а получать то, что нам действительно нужно. Нужно защитить воздух и море", – отметил министр.

Резников на брифинге также отметил, что остановить агрессию РоSSии можно только четкой иллюстрацией того, что она для них будет слишком дорогой.

"Я участвовал в переговорах с представителями РФ, очень хорошо знаю, что россияне очень прагматические люди. Поэтому, я думаю, этот прагматизм может стать основанием, чтобы они понимали, что агрессия им будет невыгодна", – отметил он.

Напомним, на прошлой неделе Украина получила от Соединенных Штатов приблизительно 80 тонн боеприпасов. В прошлом месяце Украина получила от США три партии дополнительной помощи на 60 млн долларов: летальное вооружение, включая дополнительные противотанковые системы "Джавелин", боеприпасы и средства первой медицинской помощи.

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