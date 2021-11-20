Украина вместе с партнерами привлечет экспертов для оценки потребностей ВСУ, – Резников

По словам министра, Украина больше нуждается в защите воздушного и морского пространств.

Украина вместе с зарубежными партнерами привлечет экспертов для оценки потребностей Вооруженных Сил Украины.

Об этом на брифинге в рамках визита в Соединенные Штаты Америки сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"У нас есть договоренность, что мы вместе с партнерами привлекаем экспертов для профессиональной оценки наших нужд согласовывают с нашими военными, чтобы знать, в каких направлениях нужно усиление. Ключевая идея отношений – не брать то, что нам готовы дать, а получать то, что нам действительно нужно. Нужно защитить воздух и море", – отметил министр.

Резников на брифинге также отметил, что остановить агрессию РоSSии можно только четкой иллюстрацией того, что она для них будет слишком дорогой.

"Я участвовал в переговорах с представителями РФ , очень хорошо знаю, что россияне очень прагматические люди. Поэтому, я думаю, этот прагматизм может стать основанием, чтобы они понимали, что агрессия им будет невыгодна", – отметил он.