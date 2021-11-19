На Донбассе погиб украинский военный

С начала суток оккупанты четырежды нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе погиб украинский военный
Фото: Макс Левин

В пятницу, 19 ноября, в районе боевых действий на Донбассе погиб украинский военный.

Пресс-центр операции Объединенных сил сообщает, что воин получил несовместимое с жизнью ранение в результате обстрела оккупационных сил.

С начала суток роSSийские наемники четырежды нарушили режим прекращения огня, три из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В направлении Марьинки оккупанты вели огонь дважды, применяя артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 82 мм.

В сторону Лопаскиного противник совершил обстрел из миномета калибра 82 мм.

В районе Прицепиловки вражеские войска вели огонь из стрелкового оружия.

Украинские военные открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Напомним, 12 ноября на Донбассе погибли двое военных 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады "Николаев". Подполковник Руслан Прусов и мастер-сержант Вадим Федосеев взорвались на вражеской мине.

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