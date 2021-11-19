РоSSийские наемники на Донбассе пять раз нарушили "тишину", в рядах ВСУ без потерь

За прошедшие сутки, 18 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск. Дважды враг применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет, сообщает пресс-центр ООС.

Вчера вблизи Нью-Йорка оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Марьинки роSSийские наемники совершили обстрел из минометов калибра 82 мм. В направлении Каменки враг открывал огонь из минометов калибра 120 мм.

Недалеко от Южного вражеские войска обстреляли наши позиции из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно типа "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7:00 19 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в среду, 17 ноября, в районе ООС в Донбассе произошло 14 обстрелов, в том числе девять с применением тяжелого вооружения. Пятеро военных получили ранения и травмы.