НАПК возобновило государственное финансирование партии "Голос"

Обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств в партии назвали необоснованными.

НАПК возобновило государственное финансирование партии "Голос"
Фото: facebook/Олег Федонюк

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) возобновило государственное финансирование политической партии «Голос».

Об этом сообщила пресс-служба партии, назвав обвинения руководства НАПК в нецелевом использовании средств необоснованными, что доказано в суде.

"Еще с начала 2021 года НАПК пошло на нарушение закона и лишило «Голос» государственного финансирования. При этом партию обвинили в якобы нецелевом использовании средств. «Голос» подозревал, что одна из ключевых антикоррупционных институций используется для давления на оппозицию. И доказал в суде, что предусмотренное законом государственное финансирование используется исключительно предусмотренным украинским законодательством способом", - говорится в заявлении партии.

Там отметили, что соблюдение буквы закона и прозрачность деятельности – основной принцип партии.

"Мы убеждены, что давление власти, ее сателлитов и ситуативных приспешников на оппозицию, еще и с использованием антикоррупционных органов является верхом цинизма. Равно как и использование властями некоторых бывших партийцев, променявших принципы перед избирателями на политическую, финансовую и карьерную выгоду", - резюмировали в "Голосе".

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