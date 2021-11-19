Суд арестовал подозреваемых в покушении на министра Лещенко

Печерский районный суд Киева арестовал американского бизнесмена Курта Гросанса и его помощницу Елену Богач, подозреваемых в покушении на министра аграрной политики Романа Лещенко.

Об этом сообщило издание "Ґрати".

Лещенко в 2018 году был директором ООО "Гроссанс", принадлежащего американскому бизнесмену.

Сотрудничества у них не получилось. Через некоторое время Гроссанс обвинил Лещенко в хищении денег и нанял коллектора, чтобы вернуть их. Коллектор оказался недобросовестным – взял деньги, а работу не выполнил. Тогда предприниматель якобы решил убить должника. Следствие считает, что вместе с помощницей он "заказал" Лещенко киллеру, оказавшемуся полицейским под прикрытием.

В ходе операции правоохранители инсценировали убийство коллектора, после чего они заказали ликвидацию министра.

18 ноября министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил о задержании американского бизнесмена и его украинской помощницы.

Лещенко признает, что у него был гражданско-правовой спор с Гросансом. По его словам, американец представлялся работником компании по выращиванию семян и предлагал продукцию украинским аграриям. Потом выяснилось, что семена были генетически модифицированными, что запрещено в Украине. Затем этот гражданин США якобы начал прибегать к шантажу и манипуляциям.

Напомним, что Роман Лещенко стал известен в 2019 году, когда его назначили уполномоченным Президента по земельным вопросам. Через несколько месяцев он возглавил Государственную службу по геодезии, картографии и кадастру, а в конце 2020 года стал министром аграрной политики.

Родители Лещенко занимались сельским хозяйством с начала двухтысячных и сформировали фермерское хозяйство в 700 га. В интервью "Агропорталу" несколько лет назад Лещенко рассказывал, что в 2012 году помог родителям построить элеватор на биотопливе. Этот проект окупился менее чем через год, и тогда он решил инвестировать заработанные юридической практикой деньги в агробизнес.

В ходе расширения земельного банка Лещенко "столкнулся с дикостью рынка купли-продажи сельскохозяйственных предприятий и их активов, с неаккуратностью посредников", в результате чего он решил создать консалтинговую компанию "Украинский аграрный центр". Она оказывала услуги посредника при купле-продаже агрокоманий, их активов, юридическом сопровождении агробизнеса.

В 2018 году "Украинский аграрный центр" выкупил американский инвестор Курт Гроссанс и переименовал в "Дакота агро инвестментс".