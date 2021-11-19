Только около 15% больных COVID-19 нуждаются в лечении антибиотиками, – брифинг в ЦОС

700 000 человек ежегодно умирают от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами.

Только около 15% больных COVID-19 нуждаются в лечении антибиотиками, – брифинг в ЦОС
Фото: 34 канал

Только около 15% больных ковидом нуждаются в лечении антибиотиками, но принимают их 75% больных. Об этом сообщил профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологической и клинической фармации Национального медицинского университета Николай Хайтович на пресс-брифинге в Центре общественного здоровья.

Такое активное потребление антибиотиков способствует образованию нечувствительной к ним флоры. Это, в свою очередь, приводит к нежеланию фармацевтических компаний заниматься разработкой противомикробных препаратов, поскольку через 2-3 года активного употребления такое лекарство теряет эффективность.

Национальный специалист ВОЗ по профилактике инфекций и инфекционного контроля Аркадий Водяник добавил, что в мире каждый год примерно 700 000 человек умирают от инфекций, вызванных устойчивыми к антибиотикам микроорганизмами.

Он отметил, что нерациональное использование антимикробных препаратов для лечения вирусных инфекций, таких как грипп или COVID-19, ускоряет развитие нечувствительности к антибиотикам.

По словам Водяника, если темпы роста устойчивости к антибиотикам не будут замедлены, то в 2050 году ежегодная смертность от антимикробной резистентности будет составлять не менее 10 миллионов случаев в мире.

Руководитель отдела антимикробной резистентности и инфекционного контроля Центра общественного здоровья Роман Колесник напомнил, что в Украине с апреля следующего года купить антибиотики можно будет только по электронному рецепту. Это регулируется приказом Минздрава №1971.

"С 1 апреля 2022 года все антибиотики и антимикробные средства будут выпускаться исключительно по электронному рецепту”, – отметил он.

В МОЗ предполагается, что таким образом каждое назначение семейного врача или педиатра будет взвешенным и контролируемым, а практике самолечения будет положен конец.

Эксперты в очередной раз подчеркнули, что не следует употреблять антибиотики без назначения врача. При назначении антибиотиков следует четко соблюдать дозировку и длительность приема.

Напомним, что МОЗ собирался внедрить реализацию антибиотиков исключительно по е-рецепту еще в 2021 году. На фоне пандемии ковида употребление противомикробных препаратов в Украине в прошлом году выросло в 3-5 раз. Некоторые пациенты назначают себе антибиотики при коронавирусе без консультаций с врачом.

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