Вашингтон в случае необходимости найдет способ обеспечить территориальную целостность Украины, – Квин

Она отметила провокационные заявления Кремля и попытки переложить ответственность на Украину.

Вашингтон в случае необходимости найдет способ обеспечить территориальную целостность Украины, – Квин
Квін Крістіна
Фото: censor

США при необходимости найдут способы обеспечения территориальной целостности и суверенитета Украины. Вашингтон обсуждает накапливание роSSийских войск вблизи украинских границ с союзниками и партнерами.

Об этом сообщила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, передает "Дом".

"Мы с большой обеспокоенностью следим за увеличением количества войск на украинской границе. Мы прежде всего обсуждаем это с украинцами и спрашиваем их мнение. Также мы обсуждаем это с нашими союзниками, прямо говоря им о нашей обеспокоенности. В случае необходимости мы сможем найти способы, чтобы обеспечить территориальную целостность и суверенитет Украины", – заявила она журналистам.

Квин отметила, что Кремль распространяет провокационные заявления и переводит вину за отсутствие прогресса в мирном процессе на Украину, в то время как ответственность полностью в РоSSии.

"Мы не считаем это конструктивным способом приблизиться к попытке решения мирного процесса или попытке работать с международными партнерами", – добавила временная поверенная.

Украинские власти в течение двух недель отрицали новое скопление роSSийских сил вблизи границ, о котором сообщали западные медиа. Первыми об этом написали в газете Washington Post, потом Politico обнародовало фото роSSийской техники около города Ельня, в 300 км от украинской границы, позже Bloomberg обнародовало предупреждение США о возможном новом вторжении РоSSии.

В Офисе президента между тем говорили, что информация о наращивании роSSийских войск не имеет подтверждения, а секретарь СНБО Алексей Данилов назвал дезинформацией сообщения западных медиа о роSSийских войсках на территории Украины.

В конце концов 11 ноября Зеленский признал, что недалеко от украинских границ стянуто около 100 тысяч роSSийских военных. На фоне напряжения Великобритания объявила, что готова перекинуть в Украину до 600 своих военных. О пристальном внимании к ситуации сообщили также в НАТО.

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