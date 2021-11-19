На обустройство границы дополнительно выделят 21 млн гривен, - Монастырский

В следующем году с этой целью могут выделить 17 млрд грн.

Глава МВД Денис Монастырский во время часа вопросов к правительству в Раде

Кабинет министров принял решение о выделении 21 миллиона гривен из резервного фонда на закупку материала для изготовления колючей проволоки для обустройства границы.

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

"Это выделение средств из резервного фонда, это не средства Госпогранслужбы. Она, как и другие структуры МВД , финансируются недостаточно. 75% всего бюджета этого силового ведомства – это заработная плата. Мы говорим о необходимости построения новой границы, которая будет выполнять свои функции" , – отметил Денис Монастырский во время часа вопросов к правительству в Раде.

Глава МВД подчеркнул, что средства на обустройство границы необходимо заложить в государственный бюджет на следующий год.

"Минфин подтвердил, что они готовы выделить 17 миллиардов гривен на обустройство границы с Россией и Белоруссией. Строительство государственной границы – одна из главных задач нашего государства", - сказал глава правоохранительного ведомства.

По словам Дениса Монастырского, сегодня будет создан межведомственный координационный штаб по противодействию миграционному кризису. Штаб уже начал работу, и сегодня будет определен его состав.

Ранее президент Владимир Зеленский в разговоре с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен попросил у ЕС помощи для обустройства границы с Беларусью.

Как сообщалось, украинская разведка и структуры МВД просчитали все возможные участки, на которых может произойти прорыв. Их 10 и они занимают 270 км. Для усиленного контроля за границей привлечена авиация, а через две недели МВД и Минобороны проведут совместные учения для отработки сценариев противодействия наплыву мигрантов.

Монастырский предупредил, что при необходимости Верховная Рада должна быть готова к введению чрезвычайного положения в приграничных областях или районах.