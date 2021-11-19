РоSSия де-факто вышла из Минского процесса, – заместитель главы украинской делегации в ТКГ

РоSSия де-факто уже вышла из Минского процесса по урегулированию ситуации на Донбассе. Но открыто она об этом не будет заявлять.

Об этом заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), глава комитета Верховной Рады Украины по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко заявил в эфире телеканала "Дом".

"РоSSия действует очень цинично и провокационно. Потому что, с одной стороны, РоSSия не делает открытое заявление, что они собираются выйти из Минского процесса или из "нормандского формата". С другой стороны, РоSSия полностью блокировала весь переговорный Минский процесс и совершенно не собирается выполнять Минские соглашения. Она заявляет о том, что она не является стороной конфликта, не является стороной Минских договоренностей и, по сути, не собирается их выполнять. Это парадоксальная ситуация", - сказал он.

Мережко отметил, что РоSSия и дальше не будет открыто заявлять о выходе из Минского переговорного процесса, во-первых, потому что это "окончательно подорвет остатки доверия к ней со стороны западных партнеров".

"А РоSSия по-прежнему называет Францию и Германию своими партнерами", - добавил он.

Во-вторых, выход РФ из Минского процесса повлечет за собой новые санкции со стороны Запада.

Несмотря на то, что РоSSия де-факто вышла из Минского формата, в срыве договоренностей она обвиняет Украину.

"РоSSия пытается обвинить Украину в срыве Минских договоренностей. Хотя это тотальная ложь, и наши западные партнеры все это прекрасно видят, понимают, в частности, ОБСЕ , которая является медиатором, посредником в этом процессе. Они тоже это прекрасно видят", - резюмировал Александр Мережко.

Напомним, несколько дней назад МИД РоSSии опубликовал 28 страниц дипломатических документов, чтобы показать, что позиция роSSийской стороны и ее подход к проведению встречи в "нормандском формате" якобы регулярно искажается.

Эти документы показали серьезные противоречия между Россией и Германией и Францией. К примеру, европейские дипломаты указали на несогласие с роSSийским нарративом "внутреннего украинского конфликта" в Украине.