ГБР начало расследовать источники утечки опубликованных Соколовой документов по "вагнергейту"

Открыто производство по разглашению государственной тайны.

Государственное бюро расследований начало проверку источников утечки документов о деятельности спецслужб по так называемому делу "вагнеровцев".

В пресс-службе ГБР сообщили об открытии производства по ч. 1 ст. 328 УК Украины (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такого.

"В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка по подлинности этих документов, а также установлены военнослужащие, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке", - отметили в ГБР.

Напомним, что 18 ноября Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер". Среди документов – докладная записка начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы министру обороны Андрею Тарану, датированная 22 июня 2020 года. Другой документ – утвержденный Бурбой отчет о проведении специального мероприятия "Авеню", подписанный начальником специального резерва ГУР Минобороны Юрием Семенюком 4 августа 2020 года.

Документ подтверждает приобретение билетов на самолет "Turkish Airlines" сообщением Минск – Стамбул для 33 человек на 25 июля и для 14 на 27 июля 2020 года, а также приобретение других билетов после переноса даты вылета.

Несмотря на то, что операция сорвалась и Беларусь в конце концов передала "вагнеровцам" РоSSии, в ГУР решили "считать специальное мероприятие "Авеню" проведенным", а расходы на него в сумме 719 382 гривны и 34 копейки - "оправданными".

В Офисе президента заявили, что "это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государству".

Соколова обнародовала документы, по ее словам, подброшенные ей в офис, на следующий день после выхода расследования Bellingcat. В первой части материала речь идет о подготовке операции, во второй – о начале ее проведения и неудачном окончании, включая выдачу наемников РоSSии.

По данным журналистов, за день до запланированного выезда боевиков из Москвы в Минск, два руководителя украинских спецслужб, отвечавших за проект – начальник ГУР Минобороны Василий Бурба и заместитель председателя СБУ Руслан Баранецкий – приехали в Офис президента для финального доклада по операции.

Президент Владимир Зеленский тогда был занят, поэтому встречался с Бурбой и Баранецким глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам опрошенных источников, Бурба сразу после встречи позвонил руководителям проекта из ГУР и сказал, что Офис президента просит отложить операцию на неделю.

Как известно, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 наемника частной военной компании Вагнера. Украина просила Беларусь выдать 28 задержанных в связи с их причастностью к "ДНР" и "ЛНР", но Лукашенко решил отпустить "вагнеровцев" в РоSSию.

14 августа стало известно, что Беларусь отдает РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Об операции якобы было известно украинским властям, а в результате утечки информации о них узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это спланированной дезинформацией.

15 сентября на заседании Верховной Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" возбуждено три уголовных производства.

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что не причастен к так называемой спецоперации вагнеровцев. Он также сказал, что обсуждал вопрос "вагнеровцев" с Александром Лукашенко по телефону, когда наемники на автобусах въехали на территорию Беларуси.