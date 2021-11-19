НАБУ и САП завершили досудебное следствие по брату главы ОАСК

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная коррупционная прокуратура завершили расследование по подозрению экс-сотрудника Службы внешней разведки, адвоката и брата председателя ОАСК Павла Вовка – Юрия Зонтова.

Действия Зонтова квалифицированы по ч.2 ст. 15 (оконченное покушение на преступление), ч. 4 ст. 27 (подстрекательство к преступлению), ч.3 ст. 369 (предложение неправомерной выгоды), ч.4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах или совершенное группой) и ч.2 ст. 366-2 (недостоверное декларирование) Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе НАБУ.

"По данным следствия, подозреваемый, совместно с другим участником преступления, за 100 тыс. долл. США обещал через главу ОАСК решить вопрос с одним из судей этого же суда о положительном решении по делу по иску субъекта хозяйствования. По месту обнаружения предмета неправомерной выгоды детективы НАБУ нашли предметы, извне похожие на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника, а также большие объемы иностранных наличных средств: более 3,7 млн долл. США , 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей (в общей сложности более 130 млн грн)", – говорится в сообщении.

Следствие считает, что Зонтов является фактическим собственником помещения, где был изъят предмет неправомерной выгоды. Но эти данные не внесены в его декларацию за 2020 год, равно как и наличные деньги.

Напомним, что первая информация о задержании брата Волка на взятке была распространена в СМИ 6 апреля. Затем сам Павел Вовк обнародовал сообщение об обысках в ОАСК и заявил, что ждет некую "фантастическую историю", якобы кем-то выдуманную против него и суда.

Затем НАБУ официально подтвердило разоблачение близкого родственника главы ОАСК и еще одного адвоката на взятке. Сообщалось о задержании только одного из них.

На месте хранения взятки (по данным СМИ – квартира, обустроенная под адвокатский офис) нашли документы по имени Павла Вовка и, вероятно, антиквариат. В сейфах хранилось более 3,7 млн дол. США , 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и 100 шекелей.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписали подозрение и брату Волка, и второму адвокату 7 апреля. В тот же день служба внешней разведки сообщила, что отстранила от должности фигуранта уголовного производства. Официально имя фигуранта не раскрывается, но журналист Юрий Бутусов писал, что задержанный на взятке брат председателя ОАСК Павла Вовка – Юрий Зонтов – был заместителем начальника управления этой службы.

Зонтова арестовали с правом залога в 35 млн. гривен.