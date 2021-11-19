В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может впасть в кому, поскольку у него в результате голодовки развилось заболевание головного мозга.

К такому выводу пришла группа врачей, созданная накануне омбудсменом Грузии.

Они призвали к немедленному переводу Саакашвили в многопрофильную высокотехнологичную больницу. Сейчас он находится в реанимации тюремной тюрьмы в Глдане (Тбилиси), но он может быть переведен в военный госпиталь в Гори, который входит в структуру министерства обороны.

18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего его перевели в реанимацию. Как отмечают эксперты, у третьего президента "развилось одно из самых тяжелых осложнений", вызванных длительной голодовкой, - а именно судороги, вызванные энцефалопатией Вернике.

Болезнь Саакашвили – это нейрометаболическое расстройство, вызванное недостаточностью витамина В1, которое необходимо для адекватной работы центральной и периферической нервной систем. Нехватка витамина В1 приводит к ухудшению кратковременной памяти и координации движений.

Критическая нехватка витамина В1 проявляется как болезнь бери-бери (слабость, дрожь, потеря аппетита, риск внезапной смерти и паралича) или энцефалопатия Вернике, сопровождающаяся психозом Косакова, но такая клиническая картина – редкость.

Грузинские медики указывают, что для полной оценки очаговых процессов в головном мозге следует провести исследование магнитно-резонансной томографии (МРТ), в том числе МР-венографию головного мозга. Также рекомендуется процедура электроэнцефалограммы (ЭЭГ).

"Исходя из того, что состояние критическое и с учетом ожидаемых осложнений народный защитник [омбудсмен Грузии] и группа экспертов еще раз призывают министра юстиции/специальную пенитенциарную службу немедленно перевести Михаила Саакашвили в надлежаще функционирующий многопрофильный госпиталь с большим опытом работы, поскольку очевидное состояние, вызванное энцефалопатией Вернике, или кома, что может завершиться смертью", - говорится в заявлении.

Напомним, что Михаил Саакашвили, с мая 2015 года гражданин Украины, осенью 2021 года решил вернуться на родину после многолетнего отсутствия. 1 октября сразу после приезда в Грузию Саакашавили задержали.

После ареста Саакашвили объявил себя политическим заключенным и начал голодовку по несогласию с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами по уже рассмотренным в суде делам.

Его поместили в тюрьму на основании приговоров грузинских судов 2018 года и судебных разбирательств еще по двум делам, которые продолжаются с 2014 года.

С 6 ноября Саакашвили отказался от приема лекарства, витаминов и поддерживающих препаратов. Консилиум врачей по результатам медицинского осмотра 8 ноября показал критическое состояние его здоровья, после чего его отвезли в тюремную больницу.

Грузинские власти отказываются помиловать Саакашвили.