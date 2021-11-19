Зеленский ветировал закон о госфинансировании партий

Президент Владимир Зеленский ветировал и вернул на доработку законопроект №5253-1 о финансовых отчетах политических партий. Парламент принял его 2 ноября 2021 года.

Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, документ возвращен с предложениями президента 18 ноября и направлен на рассмотрение профильного комитета по правовой политике.

Ранее Движение ЧЕСТНО и более 60 организаций подписали обращение к президенту с просьбой ветировать этот законопроект. Кроме возобновления отчетности в обращении говорилось также о необходимости ограничить во времени действия нормы, которая предлагает не считать вкладами в пользу партий товары, работы и услуги, которые распространяются третьими лицами от имени или под брендом партии с целью борьбы с пандемией COVID-19 (так называемая "вредная благотворительность" партий). Еще одна норма, в случае подписания президентом, позволяла бы партиям не отчитываться о значительной части своих финансовых обязательств.

В ЧЕСТНО утверждают, что предложения президента учитывают все три пункта обращения от общественности. Это означает, что в случае оперативной реакции парламентариев до 28 февраля 2022 года политические партии будут обязаны предоставить в НАПК все финансовые отчеты, которые не подавали еще с марта 2020 года, то есть почти за два года. Следующие отчеты политсилы будут подавать ежеквартально.

Кроме того, Владимир Зеленский предлагает исключить из текста законопроекта предложение о выделении из бюджета дополнительных средств на финансирование политических партий.

"Несмотря на рекордную сумму государственного финансирования, предусмотренную в проекте госбюджета на 2022 год, нардепы предлагают выделить финансирование, которое партии недополучили за 2019 год. Если нардепы поддержат предложение президента, дополнительные средства выделять не будут и общий бюджет финансирования партий на 2022 год будет составлять 886 миллионов гривен", - отмечают в ЧЕСТНО.

В то же время президент предлагает вернуться к идее, что решение о принятии или отказе от государственного финансирования может принимать и съезд политической партии, и путем сбора подписей большинства членов парламентской фракции. Такую идею при рассмотрении во втором чтении также выносили на отдельное голосование, но ее не поддержали.

Напомним, в марте 2020 года, ссылаясь на пандемию и мотивируя свои действия борьбой с ее последствиями, нардепы приняли ряд изменений в законодательство, в том числе в закон "О политических партиях в Украине". Часть 5 Итоговые положения позволили партиям вплоть до «завершения мер», связанных с борьбой с COVID-19, не подавать в НАПК свою квартальную отчетность. Если для партий ослабление в отчет ввели фактически на неопределенный период, то подобные послабления для бизнеса были ограничены в действии несколькими месяцами.

В 2020-2021 годах парламентские партии получили из госбюджета около 1,5 миллиарда гривен в качестве финансирования уставной деятельности и компенсации за расходы на избирательную кампанию. Впрочем, куда именно тратятся эти средства, налогоплательщики не знают, поскольку партии пользуются правом не подавать финотчеты в НАПК. Еще около 1,4 миллиарда гривен в прошлом году партии привлекли от частных доноров. Происхождение этих средств станет известно только после полноценного восстановления финотчетности.

За прошлый год в Украине зарегистрировали 16 новых политических партий. Это самое большое количество новых партий за последние четыре года.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине зарегистрировано 365 политических партий, что является одним из самых высоких показателей среди европейских государств. При этом значительная часть партий не ведет активную деятельность и имеет признаки фиктивности - из более 350 зарегистрированных партий только 21 партия выдвинула избирательные списки на парламентских выборах-2019, 194 партии заявили об участии в местных выборах-2020.