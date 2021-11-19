Нардеп Камельчук устроил ссору с охраной Рады из-за ПЦР-теста

Он заявил, что один из охранников "препятствует его деятельности".

Народный депутат "Слуги народа" Юрий Камельчук, ранее называвший пандемию "заговором корпораций", устроил ссору с работником Управления государственной охраны в Верховной Раде.

Парламентарий требовал у охранника показать ему ПЦР-тест на ковид, передает корреспондент LB.ua.

Камельчук: – Вы мне мешаете.

Охранник: – Нет, не мешаю.

К.: – Мешаете.

О.: – Чем я вам мешаю?

К.: – Препятствуете моей деятельности.

О.: – Я вам не мешаю, идите работайте, как я вам могу мешать?

После этого диалога депутат обратился уже к другому охраннику и потребовал показать ему ПЦР-тест.

На вопрос корреспондентки LB.ua, показал ли сам Камельчук результаты теста, тот ответил утвердительно.

Охрана Рады пообещала показать парламентарию все сертификаты о вакцинации, если тот подойдет через 5 минут.

Напомним, Камельчук в декабре прошлого года в эфире телеканала сказал, что не верит в эффективность вакцин против COVID-19 поскольку считает эту болезнь "вымышленной".

"У нас нет выводов, которым можем доверять. Заслуживающие доверия выводы по вакцине определяются не одним днем и не международными организациями, а порой и последствиями, и побочными эффектами - есть они или нет. Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70 %, кто-то говорит о 50%, некоторые считают нормальным 30%... Для меня звучит даже это ненормально. Вопрос: если у нее такая эффективность, то что она лечит и не вредит ли?".

Расходы на закупку вакцин правительствами разных стран, в том числе в Украине, депутат назвал "ловушкой", а пандемию - сговором корпораций.

Когда в Раде собрались запрещать допуск непривитых и непротестированных на ковbд лиц, Камельчук сказал, что это "нарушение Конституции" и он соответствующее постановление поддерживать не собирается.