Зеленский уволил Полоскова и назначил и.о. главы Закарпатской ОГА

Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении руководителя Закарпатской облгосадминистрации Анатолия Полоскова с должности.

Другим своим указом глава государства исполнение обязанностей главы ОГА временно возложил на Петра Добромильского.

"Уволить Полоскова Анатолия Александровича с должности главы Закарпатской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №587/2021.

"Временно возложить исполнение обязанностей главы Закарпатской облгосадминистрации на Добромильского Петра Петровича", - говорится в указе №588/2021.

Напомним, 17 ноября увольнение Полоскова с должности уже согласовал Кабинет министров. Это произошло после того, как представителя "Слуги народа" Алексея Петрова сняли с должности главы Закарпатского облсовета, а на его место выдвинули депутата от фракции "Родное Закарпатье" Владимира Чубирко.

18 ноября Полосков и трое его заместителей написали заявления на увольнение.

Петр Добромильский – действующий заместитель председателя Закарпатской ОГА. Его назначили в мае 2021 года. В ОГА Добромильский курирует направления социальной защиты.

42-летний Петр Добромильский в 2020 году был избран депутатом Закарпатского областного совета от партии "Слуга народа". Имеет два высших образования. В 2010-2015 годах являлся заместителем председателя Иршавского районного совета.