Порошенко встретился с руководством Всемирного Конгресса Украинцев
А также с руководством украинской общины Канады.
Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Павлом Гродом и руководством украинской общины Канады, в частности, Конгресса Украинцев Канады. Об этом сообщает пресс-служба «ЕС».
Отмечается, что Порошенко поблагодарил украинскую диаспору за помощь в консолидации мира в поддержку Украины, которая продолжает противостоять продолжающейся роSSийской агрессии.
«Лидер "Европейской Солидарности" решительно осудил эскалацию Россией ситуации безопасности на государственной границе с Украиной как со стороны РФ путем скопления войск, так и на белорусском направлении из-за использования мигрантов как оружия. Собеседники договорились совместно работать с целью усиления международного санкционного фронта отпора агрессору, цена за дерзость которого должна постоянно расти», - говорится в сообщении.
Особое внимание было уделено энергетической безопасности Украины в контексте использования Кремлем газа как политического оружия и отмечена общность подхода к важности остановки Северного потока-2.
«Важное внимание во время встречи было уделено недостаточности прогресса Украины на пути реформ, прежде всего в сфере верховенства права, независимого правосудия, корпоративного управления. Стороны отметили критическую необходимость эффективной борьбы с коррупцией в Украине и недопущение использования практики выборочного правосудия. Отмечена необходимость надлежащего гарантирования и обеспечения свободы слова и средств массовой информации в Украине. Договорено о дальнейшей координации действий ради укрепления устойчивости Украины в противодействии современным вызовам и угрозам.», - заявили в «ЕС».