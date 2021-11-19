Порошенко встретился с руководством Всемирного Конгресса Украинцев

А также с руководством украинской общины Канады.

Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Павлом Гродом и руководством украинской общины Канады, в частности, Конгресса Украинцев Канады. Об этом сообщает пресс-служба « ЕС ».

Отмечается, что Порошенко поблагодарил украинскую диаспору за помощь в консолидации мира в поддержку Украины, которая продолжает противостоять продолжающейся роSSийской агрессии.

«Лидер "Европейской Солидарности" решительно осудил эскалацию Россией ситуации безопасности на государственной границе с Украиной как со стороны РФ путем скопления войск, так и на белорусском направлении из-за использования мигрантов как оружия. Собеседники договорились совместно работать с целью усиления международного санкционного фронта отпора агрессору, цена за дерзость которого должна постоянно расти», - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено энергетической безопасности Украины в контексте использования Кремлем газа как политического оружия и отмечена общность подхода к важности остановки Северного потока-2.