Порошенко встретился с руководством Всемирного Конгресса Украинцев

А также с руководством украинской общины Канады.

Порошенко встретился с руководством Всемирного Конгресса Украинцев
Фото: eurosolidarity.org

Пятый Президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с президентом Всемирного Конгресса Украинцев Павлом Гродом и руководством украинской общины Канады, в частности, Конгресса Украинцев Канады. Об этом сообщает пресс-служба «ЕС».

Отмечается, что Порошенко поблагодарил украинскую диаспору за помощь в консолидации мира в поддержку Украины, которая продолжает противостоять продолжающейся роSSийской агрессии.

«Лидер "Европейской Солидарности" решительно осудил эскалацию Россией ситуации безопасности на государственной границе с Украиной как со стороны РФ путем скопления войск, так и на белорусском направлении из-за использования мигрантов как оружия. Собеседники договорились совместно работать с целью усиления международного санкционного фронта отпора агрессору, цена за дерзость которого должна постоянно расти», - говорится в сообщении.

Особое внимание было уделено энергетической безопасности Украины в контексте использования Кремлем газа как политического оружия и отмечена общность подхода к важности остановки Северного потока-2.

«Важное внимание во время встречи было уделено недостаточности прогресса Украины на пути реформ, прежде всего в сфере верховенства права, независимого правосудия, корпоративного управления. Стороны отметили критическую необходимость эффективной борьбы с коррупцией в Украине и недопущение использования практики выборочного правосудия. Отмечена необходимость надлежащего гарантирования и обеспечения свободы слова и средств массовой информации в Украине. Договорено о дальнейшей координации действий ради укрепления устойчивости Украины в противодействии современным вызовам и угрозам.», - заявили в «ЕС».

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Блок рекламы


Похожие новости
Более 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки, - ЛяшкоБолее 600 тысяч украинцев не пришли за второй дозой COVID-прививки, - Ляшко
Дело против Демчишина является черновиком "угольного дела" против Порошенко, - адвокатыДело против Демчишина является черновиком "угольного дела" против Порошенко, - адвокаты
Порошенко призвал к усилению присутствия международных союзников в УкраинеПорошенко призвал к усилению присутствия международных союзников в Украине
Латвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцевЛатвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцев
Латвия и Греция решили не закрывать границы для украинцевЛатвия и Греция решили не закрывать границы для украинцев
Франция решила не закрывать границы для украинцевФранция решила не закрывать границы для украинцев
Порошенко требует развернуть войска на границе с БеларусьюПорошенко требует развернуть войска на границе с Беларусью
Большинство украинцев недовольны деятельностью ни Зеленского, ни Офиса президента, - опросБольшинство украинцев недовольны деятельностью ни Зеленского, ни Офиса президента, - опрос
Зеленский в видеообращении поблагодарил Порошенко за то, что тот доказал действенность закона об олигархахЗеленский в видеообращении поблагодарил Порошенко за то, что тот доказал действенность закона об олигархах
Зеленский надеется, что вакцинация объединит украинцевЗеленский надеется, что вакцинация объединит украинцев
Последние новости
Подгружаем последние новости