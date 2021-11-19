Монастырский не исключает, что РоSSия будет перекидывать мигрантов с белорусской границы в Украину

Министерство внутренних дел не исключает, что РоSSия для дальнейшей эскалации миграционного кризиса постарается переправить нелегальных мигрантов из Беларуси в Украину.

Об этом во время часа вопросов к правительству сообщил глава МВД Денис Монастырский.

"Можно спрогнозировать, что в Кремле будут пытаться использовать дестабилизирующую ситуацию вовсю, нанести максимальный репутационный ущерб ЕС и Украине. Мы не исключаем, что РоSSия решится на направленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов", – отметил он.

Украинская разведка и структуры МВД просчитали все возможные участки, на которых может произойти прорыв. Их 10 и они занимают 270 км. Для усиленного контроля за границей привлечена авиация, а через две недели МВД и Минобороны проведут совместные учения для отработки сценариев противодействия наплыву мигрантов.

Монастырский предупредил, что при необходимости Верховная Рада должна быть готова к введению чрезвычайного положения в приграничных областях или районах.

Министр отметил, что для охраны границы будут использовать эшелонный метод: первый эшелон правоохранителей не будет иметь оружия, а в случае агрессивных нарушений во втором эшелоне предусмотрено использование спецсредств и оружия. В случае угрозы жизни и здоровью пограничников будут применять огнестрельное оружие.

Монастырский добавил, что сейчас ситуация на границе с Беларусью контролируемая и стабильная.

Напомним, что миграционное напряжение возросло на фоне обещаний Александра Лукашенко ослабить контроль за белорусской границей в ответ на введенные против него санкции Евросоюза .

Точное количество мигрантов неизвестно, однако 13 ноября польские пограничники заявили, что с белорусской стороны в непосредственной близости к границе находятся до 5 тысяч мигрантов, всего на территории Беларуси может находиться до 20 тысяч мигрантов. Это граждане стран Ближнего Востока, преимущественно Ирака и Сирии.

Пограничники Беларуси не только не мешают мигрантам, желающим попасть в ЕС , но и помогают им уничтожать заграждения на границе с Польшей.