Минздрав отчитался о 22 млн прививках от COVID-19

Почти 9,5 млн украинцев вакцинированы полностью.

Минздрав отчитался о 22 млн прививках от COVID-19
Фото: kyivcity.gov.ua

Министерство здравоохранения сообщает об очередном рекорде: с начала вакцинальной кампании в Украине сделано более 22 млн противоковидных прививок.

По данным пресс-службы Минздрава, в сутки 18 ноября вакцинировано 294 320 человек. Первую дозу получили 102 857 человек, завершили иммунизацию от ковида 191 463 человека.

Прививка проводилась 1 085 мобильными бригадами по иммунизации, 3 254 пунктами прививки и 455 центрами вакцинации населения.

Более 128 тыс. украинцев получили прививку вакциной от Pfizer/BioNTech, более 120 тыс. – препаратом CoronaVac. Еще более 31 тыс. человек вакцинировались препаратом от AstraZeneca, более 13 тыс. прививались препаратом от Moderna.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 12 657 192 человека. Одну дозу получили 12 657 190 человек, полностью иммунизирована и получили две дозы 9 448 782 человека. В общей сложности проведено 22 105 972 прививок.

Напомним, вчера Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о "тысяче Зеленского". Принцип начислений 1000 гривен будет похож на то, как во время предыдущих локдаунов выплачивали по 8000 гривен пострадавшему бизнесу.

Эти деньги можно будет потратить на спорт, развлечения или поездки внутри Украины. Участие в программе со стороны бизнеса, куда будут давать "сертификаты", смогут принять предприятия с соответствующими КВЭД. Программа должна заработать с 19 декабря за счет специально созданных виртуальных платежных карт в Дии.

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