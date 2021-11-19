В Канаде произошел взрыв на военной базе, пострадали 10 человек

Четверо из них нуждались в госпитализации, один – в тяжелом состоянии.

На базе вооруженных сил Канады "Комокс" в Ванкувере произошел взрыв, в результате которого повреждения получили 10 человек.

Последствия взрыва
Фото: Dean Stoltz/CHEK News, CBS
Последствия взрыва

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. Он произошел в неиспользуемом здании вблизи с самолетами, пишет CBS со ссылкой на представителя базы капитана Брэда Литтла.

Один человек – серьезно травмирован, его госпитализировали по воздуху в тяжелом состоянии. Шестерым раненым оказали помощь в медпункте на месте, еще троих доставили в больницу в стабильном состоянии.

И.о. командира крыла подполковник Майк Джульетт сказал, что взрыв произошел в доме, который находился на ремонте. Здание сильно повреждено, однако стоящие неподалеку от него самолеты – остались целыми.

"Комокс" – база канадских военно-воздушных сил, расположенная на острове Ванкувер.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
Климатическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашениеКлиматическая конференция ООН одобрила компромиссное итоговое соглашение
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Польшу прорвались почти 50 мигрантов
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Блок рекламы


Похожие новости
В Раде между депутатами произошел конфликт из-за предложения применения спецпроцедуры к законопроекту о госадминистрацияхВ Раде между депутатами произошел конфликт из-за предложения применения спецпроцедуры к законопроекту о госадминистрациях
СБУ предупредила хищение запчастей к военной бронетехнике в Николаевской областиСБУ предупредила хищение запчастей к военной бронетехнике в Николаевской области
Около 30 связанных с "Кварталом" и семьей Зеленского человек получили должности в государственном секторе, – BihusОколо 30 связанных с "Кварталом" и семьей Зеленского человек получили должности в государственном секторе, – Bihus
Суд Литвы признал двух человек виновными в шпионаже в пользу РоSSииСуд Литвы признал двух человек виновными в шпионаже в пользу РоSSии
МВД направит 8,5 тыс. человек и вертолеты на усиление охраны границы с БеларусьюМВД направит 8,5 тыс. человек и вертолеты на усиление охраны границы с Беларусью
СБУ в Луганской области задержала торговца взрывчаткой и обнаружила схрон с оружиемСБУ в Луганской области задержала торговца взрывчаткой и обнаружила схрон с оружием
ГБР передало в суд дело о взрывах на арсенале возле СватовоГБР передало в суд дело о взрывах на арсенале возле Сватово
Коболев: Транзит газа через Украину – преграда военной агрессии РоSSииКоболев: Транзит газа через Украину – преграда военной агрессии РоSSии
Резиденцию премьер-министра Ирака атаковали с помощью трех беспилотников со взрывчаткой
Возле международного аэропорта в Йемене произошел взрыв, погибли по меньшей мере 12 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости