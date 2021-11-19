В Канаде произошел взрыв на военной базе, пострадали 10 человек

Четверо из них нуждались в госпитализации, один – в тяжелом состоянии.

На базе вооруженных сил Канады "Комокс" в Ванкувере произошел взрыв, в результате которого повреждения получили 10 человек.

Фото: Dean Stoltz/CHEK News, CBS Последствия взрыва

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва. Он произошел в неиспользуемом здании вблизи с самолетами, пишет CBS со ссылкой на представителя базы капитана Брэда Литтла.

Один человек – серьезно травмирован, его госпитализировали по воздуху в тяжелом состоянии. Шестерым раненым оказали помощь в медпункте на месте, еще троих доставили в больницу в стабильном состоянии.

И.о. командира крыла подполковник Майк Джульетт сказал, что взрыв произошел в доме, который находился на ремонте. Здание сильно повреждено, однако стоящие неподалеку от него самолеты – остались целыми.

"Комокс" – база канадских военно-воздушных сил, расположенная на острове Ванкувер.