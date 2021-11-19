80% составляющей тарифов – это стоимость энергоносителей, на которые устанавливает цену правительство, - Кличко

Столица выделила 2 миллиарда гривен, чтобы компенсировать разницу между стоимостью тарифов для населения и реальной ценой.

80% составляющей тарифов – это стоимость энергоносителей, на которые устанавливает цену правительство, - Кличко

Из-за ситуации с тарифами многие украинские города на грани банкротства. Об этом заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию "Цензор.нет". Он отметил, что правительство до сих пор не вернуло миллиардные долги громадам.

«Платежки люди получают от городских властей. Но 80% составляющей тарифов – это стоимость энергоносителей, цена на электричество и газ. НКРЭКУ, министерство, Кабмин устанавливает цену на энергоносители. И это ключевая составляющая. На сегодня 2 миллиарда гривен столица выделила, чтобы компенсировать разницу между стоимостью тарифов для населения и реальной ценой, которая сегодня из-за подорожания газа. Это колоссальные средства! А где возьмут большие средства другие города, у которых нет такой возможности? Они на грани банкротства, будем прямо говорить. Или социального взрыва», - подчеркнул Кличко.

Он напомнил, что городские головы сделали все от себя зависящее для урегулирования ситуации с тарифами.

«Мы, мэры, сделали все: и договорились, и Меморандум подписали с правительством, "Нефтегазом", в котором обусловили цену на газ и компенсации городам. Мы сделали все, чтобы тарифы на тепло и горячее водоснабжение для населения не выросли. А правительство до сих пор не погасило местным бюджетам разницу в тарифах за прошлые годы и не компенсирует нынешние расходы», - подытожил Кличко.

Напомним, ранее Виталий Кличко обратился к правительству погасить миллиардные долги перед громадам за компенсацию разницы в стоимости газа за предыдущие годы.

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