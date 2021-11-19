Встреча министров обороны Украины и США длилась более 3 часов: о чем говорили

Стороны, среди прочего, обсудили, каким может быть ответ на агрессивные действия РоSSии.

Встреча министров обороны Украины и США длилась более 3 часов: о чем говорили
Фото: Міноборони
Фото: Минобороны

Сегодня в Вашингтоне прошла встреча министра обороны Украины Алексея Резникова и министра обороны США Ллойда Остина. Общение между украинской и американской делегациями длилось около трех часов.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Перед началом встречи Алексей Резников подчеркнул, что Украина ценит стратегические отношения с США и помощь американского народа в противодействии роSSийской агрессии.

"Мы настроены развивать наше партнерство. Этот визит проходит в то время, когда весь мир наблюдает за гибридной атакой с использованием мигрантов на Польшу и страны Балтии. Моя страна уже восемь лет отражает вооруженную агрессию РоSSии и мы ценим усилия Соединенных Штатов привлечь внимание угроз со стороны Москвы. Мы одинаково оцениваем их опасный потенциал", - отметил Резников.

Со своей стороны министр обороны США Ллойд Остин подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины. Он подчеркнул готовность к углублению стратегического партнерства между Украиной и США в соответствии с оборонным рамочным соглашением, подписанным во время визита президента Украины Зеленского в Вашингтон в августе текущего года.

Также Ллойд Остин подчеркнул, что США продолжат консультироваться с Украиной — с партнерами и союзниками Соединенных Штатов в регионе, по развитию ситуации, а также о том, как лучше обеспечить региональную безопасность.

«Мы остаемся привержены поддержке Украины в ее усилиях имплементировать глубокие и всеобъемлющие реформы в оборонном секторе», - подчеркнул глава Пентагона.

После встречи Алексей Резников сообщил, что стороны обсудили, каким может быть ответ на агрессивные действия со стороны РоSSии.

"Кремль имеет высокие и толстые стены и им тяжело услышать слова беспокойства и призывы к диалогу. Однако они хорошо понимают действия, особенно инициативные. Это как своеобразная вакцинация от опасного вируса агрессии, который мутирует и возвращает мир в состояние холодной войны. Произойдет ли это, в значительной степени зависит от единства и решительности цивилизованного мира остановить агрессора", - отметил Резников.

Во время общения стороны сделали акцент, что лучший способ предотвратить эскалацию – сделать ее цену для агрессора неприемлемой. Соответствующие меры станут предметом развития сотрудничества в будущем.

Напомним, ранее сегодня Алексей Резников заявил, что Украина заинтересована иметь более сильную позицию США по широкому спектру вопросов безопасности, в первую очередь – военно-дипломатическую поддержку со стороны Соединенных Штатов.

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