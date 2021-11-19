Кличко не исключает, что против него готовят уголовные дела

За последние полгода на киевских коммунальных предприятиях и в подразделениях городских властей состоялось около 70 обысков, с мая – около 2 тысяч.

Кличко не исключает, что против него готовят уголовные дела
Фото: kyivcity.gov.ua

Столичный голова Виталий Кличко считает, что ему могут объявить подозрения по уголовным делам перед тем, как лишить его полномочий главы КГГА. Таким шагом может быть оправдано принятие закона о столице.

Об этом Кличко рассказал в интервью "Цензор.net".

"Это так и рассчитано. Могу сказать, что намеренно делается такая огласка по поводу якобы тотальной коррупции", - сказал Кличко.

Он отметил, что за последние полгода на киевских коммунальных предприятиях и в подразделениях городских властей состоялось около 70 обысков. В целом с мая следственных действий проведено около 2 тысяч.

"Да, коррупция еще есть, мы боремся с этим и убежден, что совместными усилиями, мы можем очень многое сделать. Но мне очень странно, когда, например, ГБР выходит и говорит: по нашим подсчетам где-то 10 млрд из бюджета города Киева воруют. А как вы это оценили? Почему не 20?Если у вас есть факты, четкие примеры, то приводите их.Как говорил герой в одном фильме: “Имя, сестра!” Иначе складывается впечатление, что целенаправленно и голословно формируют мнение общества: мол, все плохо в городе, сплошная коррупция. И на фоне этого говорят: вот видите, ведь Кличко - неэффективный руководитель и здесь все настолько плохо, что мы спасаем киевлян от Кличко. Таким образом это кажется", - сказал Кличко.

По словам столичного главы, координация этой деятельности осуществляется из Офиса президента Украины.

"Занимается этими вопросами господин Татаров, заместитель главы Офиса президента, насколько у меня есть информация. Вы правы, информации достаточно много… А координируется все сверху", - отметил Кличко.

Напомним, 19 ноября депутаты должны одобрить рассмотрение законопроекта о столице по спецпроцедуре, чтобы не рассматривать все поданные поправки, а только приоритетные.

Напомним, городские власти считают, что закон откладывает выборы в районные советы и угрожает "управленческим хаосом".

Одним из основополагающих положений документа является разделение власти мэра и главы КГГА. В законопроекте четко прописано, что эти два поста не может занимать один человек.

Член профильного комитета, нардеп "Слуги народа" Александр Качура считает, что у Кличко с новым законом властных полномочий не станет меньше: "У него будет столько власти, на которую его уполномочили люди. То есть его избрали городским головой, он будет городским головой и будет выполнять свои полномочия. На двух стульях нельзя усидеть, это правильный подход. И у нас есть функция столицы и есть функция города. Кличко будет заниматься функцией города – коммунальными службами, парковками, канализациями, чтобы у нас не застраивали наши скверы".

Законопроект "О городе Киеве – столице Украины" был инициирован группой депутатов, включая нынешнего министра культуры Александра Ткаченко в сентябре 2019 года. В первом чтении его приняли в октябре 2019 года.

19 октября первый вице-спикер парламента Корниенко сообщил, что закон о столице во втором чтении могут рассматривать по спецпроцедуре, к нему подали близко 1000 правок.

20 октября профильный комитет рекомендовал нардепам принять законопроект о столице во втором чтении. По словам Корниенко, это может произойти уже к Новому году.

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