Советник Зеленского отреагировал на обнародование отчета разведки по "вагнеровцам"

"Это очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государству".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на отчет разведки по "вагнеровцам", обнародованный журналисткой Яниной Соколовой. Документ подтверждает подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер". Отчет также подтверждает перенесение финального этапа операции по решению высшего руководства государства.

Об этом Подоляк рассказал "Украинской правде".

"Сейчас, наконец, можно предварительно расставить все точки над "i" в большой и скандальной истории с вагнеровцами. Говорить жестко. На мой взгляд, абсолютно некорректно, тем более в воюющем государстве, когда граждане этого государства "вываливают" в публичную плоскость методы работы собственной разведки, раскрывающие алгоритмы, методики и даже абсолютно непубличные цели работы разведчиков", - сказал Подоляк.

По его мнению, это "очень серьезный и болезненный удар по нашим возможностям как государства - когда открыли конкретные факты о документировании участников войны против Украины, которое проводилось с 2014 года".

"Наш противник теперь знает все важнейшие нюансы того, как нашим разведчикам и спецслужбам удавалось собирать доказательства виновности россиян", - добавил Подоляк.

Ранее сегодня Янина Соколова обнародовала документы, подтверждающие подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ППК "Вагнер". Среди документов – докладная записка начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы министру обороны Андрею Тарану, датированная 22 июня 2020 года. Другой документ – утвержденный Бурбой отчет о проведении специального мероприятия "Авеню", подписанный начальником специального резерва ГУР Минобороны Юрием Семенюком 4 августа 2020 года.

Документ подтверждает приобретение билетов на самолет "Turkish Airlines" сообщением Минск – Стамбул для 33 человек на 25 июля и для 14 на 27 июля 2020 года, а также приобретение других билетов после переноса даты вылета.

Несмотря на то, что операция сорвалась и Беларусь в конце концов передала "вагнеровцев" РоSSии, в ГУР решили "считать специальное мероприятие "Авеню" проведенным", а расходы на него в сумме 719 382 гривни и 34 копейки - "оправданными".

Напомним, что 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 наемника частной военной компании Вагнера. Украина просила Беларусь выдать 28 задержанных в связи с их причастностью к "ДНР" и "ЛНР", но Лукашенко решил отпустить "вагнеровцев" в РоSSию.

Оппозиция в Верховной Раде долгое время требовала создать временную следственную комиссию для установления, почему "вагнеровцы" не долетели до Украины, но правящее большинство отказалось это сделать. В мае 2021 года была создана ВСК с широкими задачами, одной из которых является задержание "вагнеровцев".

15 ноября Временная следственная комиссия Верховной Рады обнародовала предварительный отчет о попытке задержания наемников ЧВК Вагнера летом 2020 года. Народные депутаты пришли к выводу, что попытка задержать боевиков была, а утечка информации – нет.

17 ноября было обнародовано расследование Bellingcat по срыву спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер", воевавших против Украины. В первой части материала речь идет о подготовке операции, во второй – о начале ее проведения и неудачном окончании включая с выдачей наемников РоSSии.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил, что власть отрицала проведение спецоперации из-за подписанных секретных документов.

Его коллега по фракции Максим Бужанский в парламенте заявил, что считает опубликованное расследование Beelingcat неудачной попыткой шантажа украинской власти.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что расследование Bellingcat о срыве спецоперации в отношении "вагнеровцев" перекликается с отчетом парламентской ВСК. По его мнению, группа расследователей Bellingcat не подтвердила информацию о "сливе" спецоперации властями страны.

Подоляк заявил, что глава Офиса президента Андрей Ермак не мог сорвать спецоперацию, потому что не имеет контроля над украинской разведкой. В расследовании говорится, что руководители спецоперации перенесли ее исполнение после разговора с Ермаком в Офисе президента.

По данным журналистов, за день до запланированного выезда боевиков из Москвы в Минск, два руководителя украинских спецслужб, отвечавших за проект – начальник ГУР Минобороны Василий Бурба и заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий – приехали в Офис президента для финального доклада по операции.

Президент Владимир Зеленский тогда был занят, поэтому встречался с Бурбой и Баранецким глава Офиса президента Андрей Ермак.

По словам опрошенных источников, Бурба сразу после встречи позвонил руководителям проекта из ГУР и сказал, что Офис президента просит отложить операцию на неделю.

Формальной причиной переноса спецоперации якобы было опасение, что в случае ее проведения 25 июля может сорваться перемирие на Востоке Украины. Операцию перенесли на 30 июля, затем боевиков задержали белорусские КГБовцы, убежденные, что наемников отправили для власти Александра Лукашенко.