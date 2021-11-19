Украина должна полагаться на институции для "регулирования олигархов", - временная поверенная в делах США

Институции должны требовать того, чтобы все бизнесмены соблюдали одинаковые правила, чтобы убедиться, что олигархи соблюдают эти правила.

Украине необходимо полагаться на институции для регулирования олигархов, чтобы все бизнесмены придерживались одинаковых правил.

Об этом заявила временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Наш совет по регулированию олигархов состоит в том, чтобы использовать институции, требующие того, чтобы все бизнесмены соблюдали одинаковые правила, чтобы убедиться, что олигархи придерживаются этих правил. Например, Антимонопольный комитет мог бы быть сильным инструментом для того, чтобы сдерживать злоупотребление олигархов. Суды, если они действуют должным образом и справедливо, могли бы быть методом убедиться, что олигархи привлекаются к ответственности, если они не соблюдают законы", - сказала Квин.

Поэтому, добавила Квин, посольство США в Украине пытается фокусироваться на усилении институций, которые используются в США для сдерживания своих бизнесменов и чтобы убедиться, что они соблюдают законы.

"Мы надеемся, что мы можем вывести украинские институции на такой уровень независимости и мощи, чтобы они потом могли естественно сдерживать любые деловые практики, которые осуществляются не в соответствии с украинскими законами", - пояснила дипломат.

Напомним, что 23 сентября Верховная Рада приняла закон о деолигархизации. Его рассмотрение проходило по сокращенной процедуре, что позволило избежать необходимости заслушивать каждую из тысячи поправок.

Закон почти полтора месяца не подписывался спикером, поскольку ускоренное рассмотрение привело к большому количеству неточностей в тексте закона. Верховная Рада исправила их только 3 ноября.

Закон устанавливает критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

Лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни, будет считаться физическое лицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным собственником предприятия, которое после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;

подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Реестр олигархов будет вести Совет национальной безопасности и обороны.

Обязанность подачи декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.