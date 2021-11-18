Путин постарается поставить во главе Украины свою марионетку, - польский генерал

В настоящее время первый элемент, то есть полное присвоение и взятие под контроль Беларуси, уже достигнут.

РоSSийский президент Владимир Путин будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине и поставить во главе свою марионетку.

Об этом в интервью PAP сказал бывший командующий спецподразделением GROM генерал Роман Полько, сообщает Польское радио.

Он отметил, что стратегия Путина предполагает восстановление постсоветской империи. В настоящее время первый элемент, то есть полное присвоение и взятие под контроль Беларуси, уже достигнут. Теперь Путин намерен дестабилизировать ситуацию в Украине.

"В 2014 году НАТО консультировалась, а тем временем роSSийский лидер отправил на Донбасс "гуманитарную помощь" - колонну белых грузовиков, перевозивших оружие боевикам. Сейчас у него огромный потенциал на границе с Украиной, но об этом мало говорят. Путин имеет целью ослабить Украину таким образом, чтобы это государство также развалилось и чтобы туда посадить очередную марионетку", - сказал он.