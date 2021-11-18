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2021-11-18
Украина ввела санкции против 28 сотрудников спецслужб РоSSии
Зеленский ввел решение СНБО от 20 августа.
Фото: president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РоSSии.
Решение о введении санкций было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины еще 20 августа, сообщается в указе №584/2021.
В санкционный список попали:
- Александр Жмаков (Жатов)
- Алексей Капинос
- Андрей Макаров
- Дмитрий Пронягин
- Сергей Живчук
- Эдуард Шишмаков (Широков)
- Владимир Рындя
- Максим Тюрин
- Александр Пешков
- Ильдус Сагитов
- Роман Гордидан, гражданин Украины
- Олег Лондарев, гражданин Украины
- Игорь Зубков, гражданин Украины
- Николай Карчук, гражданин Украины
- Сергей Ткаченко, гражданин Украины
- Рашид Садиков
- Николай Крайний
- Николай Курочкин
- Петр Сельцовский
- Анатолий Анищенко
- Алексей Корнев
- Александр Шингирев
- Константин Максимов
- Станислав Полянцев
- Олег Шабаршин
- Денис Аболь
- Андрей Шишенков
- Александр Сазонов
Напомним, что 20 августа СНБО также решил ввести санкции против народного депутата Андрея Деркача и основателя "Страны" Игоря Гужвы.