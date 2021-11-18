Украина ввела санкции против 28 сотрудников спецслужб РоSSии

Президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РоSSии.

Решение о введении санкций было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины еще 20 августа, сообщается в указе №584/2021.

В санкционный список попали:

Александр Жмаков (Жатов)

Алексей Капинос

Андрей Макаров

Дмитрий Пронягин

Сергей Живчук

Эдуард Шишмаков (Широков)

Владимир Рындя

Максим Тюрин

Александр Пешков

Ильдус Сагитов

Роман Гордидан, гражданин Украины

Олег Лондарев, гражданин Украины

Игорь Зубков, гражданин Украины

Николай Карчук, гражданин Украины

Сергей Ткаченко, гражданин Украины

Рашид Садиков

Николай Крайний

Николай Курочкин

Петр Сельцовский

Анатолий Анищенко

Алексей Корнев

Александр Шингирев

Константин Максимов

Станислав Полянцев

Олег Шабаршин

Денис Аболь

Андрей Шишенков

Александр Сазонов

Напомним, что 20 августа СНБО также решил ввести санкции против народного депутата Андрея Деркача и основателя "Страны" Игоря Гужвы.