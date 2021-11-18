Украина ввела санкции против 28 сотрудников спецслужб РоSSии

Зеленский ввел решение СНБО от 20 августа.

Украина ввела санкции против 28 сотрудников спецслужб РоSSии
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против 28 сотрудников разведывательных и специальных служб РоSSии.

Решение о введении санкций было принято Советом национальной безопасности и обороны Украины еще 20 августа, сообщается в указе №584/2021.

В санкционный список попали:

  • Александр Жмаков (Жатов)
  • Алексей Капинос
  • Андрей Макаров
  • Дмитрий Пронягин
  • Сергей Живчук
  • Эдуард Шишмаков (Широков)
  • Владимир Рындя
  • Максим Тюрин
  • Александр Пешков
  • Ильдус Сагитов
  • Роман Гордидан, гражданин Украины
  • Олег Лондарев, гражданин Украины
  • Игорь Зубков, гражданин Украины
  • Николай Карчук, гражданин Украины
  • Сергей Ткаченко, гражданин Украины
  • Рашид Садиков
  • Николай Крайний
  • Николай Курочкин
  • Петр Сельцовский
  • Анатолий Анищенко
  • Алексей Корнев
  • Александр Шингирев
  • Константин Максимов
  • Станислав Полянцев
  • Олег Шабаршин
  • Денис Аболь
  • Андрей Шишенков
  • Александр Сазонов

Напомним, что 20 августа СНБО также решил ввести санкции против народного депутата Андрея Деркача и основателя "Страны" Игоря Гужвы.

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