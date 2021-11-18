Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии

"Это должна быть своего рода прививка от опасного вируса агрессии".

Фото: Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках своего визита в Соединенные Штаты обсудит с главой Пентагона Ллойдом Остином возможные ответы на потенциальную роSSийскую агрессию.

Об этом он сообщил в Twitter .

"Мой первый визит в Вашингтон как министра обороны. Я благодарен стороне США и моему коллеге Ллойду Остину за эту встречу. Мы ценим помощь народа США в противодействии роSSийской агрессии", - написал Резников.

My 1st visit to Washington DC as the Minister of Defense.I’m grateful to the US side & my colleague @SecDef for this meeting.We appreciate the assistance of the US people in countering Russian aggression.Our main goal is to further strengthen partnership between ??&?? pic.twitter.com/YM7EuBfOXr — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 18, 2021

Он отметил, что главная цель Украины – дальнейшее укрепление партнерства с Соединенными Штатами.

"У Кремля высокие и толстые стены. Они не слышат слов тревоги и призывов к диалогу. Но они понимают действия. С США мы должны обсудить, каким должен быть ответ на роSSийскую агрессию. Это должна быть своего рода прививка от опасного вируса агрессии", - подчеркнул министр обороны Украины.

The Kremlin has high and thick walls.They don't hear words of concern and calls for dialogue.But they understand the actions.With the US we should to discuss what the answer should be to ?? aggression. This should be a kind of vaccination against the dangerous virus of aggression pic.twitter.com/Obv6pLhKgQ — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 18, 2021

По словам Резникова, Украина и США имеют общую оценку рисков и угроз, которые концентрируются вокруг Украины, на восточных границах Европы. Министр намерен обсудить параметры ответа на них.

"Мы ценим, что американские партнеры привлекли такое внимание к очередным военным маневрам РоSSии. Это дает надежду, что цивилизованный мир объединится и остановит агрессора, использующего в качестве оружия все — от энергетики и киберпространства до женщин и детей, и никогда не остановится , если ему не дать отпор", - приводит слова Резникова пресс-служба Минобороны.